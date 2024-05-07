Binlerce kuşun bulunduğu Atatürk Parkı çocuklu ailelerin vazgeçilmezi oldu

ADANA - Adana'da kentteki kuşların uğrak noktalarından biri olan Atatürk Parkı, sahip olduğu yoğun kuş popülasyonu nedeniyle çocuklu ailelerin vazgeçilmezi oldu.

Atatürk Parkındaki 3 ile 5 bin arasında kuş popülasyonu dikkat çekiyor. Park kuş ile birlikte çeşitli hayvanların da bulunması nedeniyle aileler tarafından sıkça tercih ediliyor. Çocuklarının hayvan sevgisi nedeniyle sık sık Atatürk Parkı'na geldiklerini belirten aileler, kuşların ve parkın kent için önemli bir değer olduğuna dikkat çekiyor.

"Kuşlar artık burada bir simge gibi"

Parka 3 yaşındaki oğlu Ahmet ve 8 yaşındaki kızı Zeynep ile sıkça geldiğini belirten Aydın Geçer, Atatürk Parkı'nın kuşlar ile birlikte Adana için çok değerli bir konum olduğunu söyledi. Kuşların parka güzellik kattığını belirten Geçer, "Kuşlar artık burada bir simge gibi oldu. Harika bir görüntü, çocukların gezdiği ve eğlendiği oksijen dolu bir yer. Bu kuşlar burada olmazsa parkın değeri düşer diye düşünüyorum. Gördüğünüz bütün ağaçların tepelerinde kuşların hem yuvaları vardır, hem de kuşlar için gölge oluyor. Parkta bulunan havuzu da kullanıyorlar mesela. Biz sürekli burada çocuklarımızla birlikte gezmeye geldiğimizde gördüğümüz için biliyoruz. Bu kuşlar burası için bir değerdir diyebilirim" dedi.

"Parkta 3-5 bin arasında kuş potansiyeli var"

36 yaşında olduğunu ve emekli büyüklerinden yıllar içerisinde duyduğuna göre parkta 3 ile 5 bin arasında kuş potansiyeli bulunduğunu kaydeden Geçer, "Bildiklerime ve duyduklarıma göre parkın 3 bin ile 5 bin arasında kuş potansiyeli var. Parkın arka taraflarında ve burada olmak üzere. Kuşlar genelde bu noktada oluyorlar. Bütün Adana'daki kuşları besleyen yer diyebilirim burası için. Bütün dağılan her yerdeki güvercinleri gördüğünüzde emin olun ki buradan gitmiştir diyebilirim" şeklinde konuştu.

Parkta yer alan ve çiçek açmış durumda bulunan mercan ağacının kuşların favori ağacı olduğundan söz eden Geçer, "200 tane kuş oluyor buradaki ağaçta. Şu anlık durumda da ağacın üzerinde 100-150 tane vardır. Bu mercan ağacı 3 defa açtığı için ağaçta sık bulunan böcekler kaynaklı özellikle belki bu ağaçta duruyor olabilirler" ifadelerini kullandı.

"Burası çok özel bir yer, çarşıya geldiğimizde mutlaka uğruyoruz"

Parka bebek pusetiyle çocuğunu gezdirmeye gelen Safer Oğuzalp de parkta bulunan kuşlar ve diğer hayvanların çocuklar üzerindeki olumlu etkisini anlattı. Parktaki hayvan popülasyonunun park için özel bir anlam ifade ettiğinden bahseden Oğuzalp, "Biz çocuğumuzla geliyoruz. Burada güvercinler, kumrular, serçeler var. Çocuk da hayvanları gördüğü zaman çığlık çığlığa seviniyor. Aynı zamanda parkta başka hayvanlar da oluyor. Burası çok özel bir yer, mutlaka her çarşıya geldiğimizde bir uğruyoruz bu taraflara. Parklar için de kuşlar önemli, çocuklar için daha da önemli. Hayvan seviyorlar bu sayede. Kuş olsun, kedi, köpek olsun hiç fark etmiyor. Parka da güzel bir değer ve anlam katıyor" sözlerine yer verdi.

Aynı zamanda Atatürk Parkı'nın ağaç popülasyonu olarak da çok zengin olduğunu kaydeden Oğuzalp, sözlerine şöyle devam etti: "Atatürk Parkının ağaç popülasyonu da çok güzel. Bu ağaç ve diğer ağaçlar, dutlar, çamlar, çiçekler, renkler. Çocuğu yarım saat çıkardığımız zaman ayrı bir enerjisi değişiyor. Havalanıyor, mutlu oluyor. Akşam bile uyurken zorlanıyor, tekrar tekrar gelmek istiyor. Çok güzel bir yer, temiz aynı zamanda. Daha farklı ağaçlar da olsa daha da güzel olur ama buranın kombinasyonu bence yeterli şu anda. Çok iyi yani."