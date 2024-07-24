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Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Bingöl'de bir madde bağımlısı, etrafındaki kişilere bıçakla saldırdı. Korkunç olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Saldırgan emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alınırken, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Saldırgan emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alınırken saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA VAR

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

BİNGÖL VALİLİĞİ: SALDIRGAN EMNİYET GÜÇLERİMİZCE YAKALANDI

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Bugün saat 13.30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesi'nde cinnet getirdiği düşünülen madde bağımlısı bir şahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (27)

İsmimi ne yapacaksın:

Tek sorun sokak köpekleri değilmiş öyle değil mi?

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Süleyman GÜLLE:

yoo tek sorun sokak köpekleri!! bunlar onlar işte!!!

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SüLeyman Kiyağ:

Bir hafta sonra paylaşım yapar . Baba tahliye diye ...

yanıt183
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Nuri Aga:

Eğer orada polis onu alnının ortasından vurmadıysa biz neyi konuşuyoruz...

yanıt217
yanıt5
sade vatandaş:

hayvanlarla insanların verdiği zararı mukayese edin hangisi daha çok ölümü hakediyor

yanıt60
yanıt11
Sami Taraç:

maalesef ülke texsasa döndü kimsenin can güvenliği kalmadı

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8
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Yok canııım bence var. Hapishaneler daha güvenli.

yanıt50
yanıt5
semson 12:

6 ölü var diyrlr

yanıt10
yanıt0
SüLeyman Kiyağ:

Baba yarın tahliye . Çokta adaletli bir ülke değiliz . Suçlular dışarda , suçsuzlar içerde !

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Adem Sakar:

Diyecek kelime bulamıyorum

109
1
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