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Bingöl'de LGS'de 500 tam puan alan öğrenci

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Bingöl'de yaşayan Hasan Bakır, inşaat ustası babası, ev kadını annesinin desteğiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan almayı başardı.

Bingöl'de yaşayan Hasan Bakır, inşaat ustası babası, ev kadını annesinin desteğiyle Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan almayı başardı.

Kültür Mahallesi'ndeki Turgut Özal Ortaokulundan mezun olan 14 yaşındaki Hasan Bakır, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtladı.

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Hasan Bakır, kentteki devlet okullarında bu başarıyı elde eden tek öğrenci oldu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdulhaluk Çakan ve Turgut Özal Ortaokulu Müdürü Aslan Soysal, Hasan Bakır'ı tebrik etti.

Ev kadını annesi Selma, inşaat ustası babası Fevzi Bakır'ın desteği, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle sınava hazırlanan Hasan Bakır, AA muhabirine, yılın başından, sınavda başarıya ulaşacağını düşündüğünü söyledi.

Bu süreçte ailesinin ve öğretmenlerinin büyük desteğini gördüğünü dile getiren Bakır, şöyle konuştu:

"Çalıştıkça konuyu daha iyi anladım, anladıkça güvenim arttı. Soruları da çözdükçe daha da iyi oldum. Günde 3-4 saat çalışıyordum. Yanlışlarımı öğretmenlerime soruyordum. Çalışma isteğimi öğretmenlerim canlı tuttu, çalışmanın önemini çok dile getirdiler. Evde de bazen ders çalışırken sıkılıyordum. Annem orada devreye giriyordu, beni motive ediyordu. Aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. İleride iyi bir mesleğim olacağını düşünüyorum. Galatasaray ya da İstanbul Erkek Lisesinde okumak istiyorum."

Aynı okuldan mezun ablası avukat oldu, ağabeyi tıpta okuyor

Üç çocuk annesi 52 yaşındaki Selma Bakır da Turgut Özal Ortaokulunu daha önceden bitiren kızının avukat olduğunu, diğer oğlunun da tıp fakültesinde okuduğunu belirtti.

En küçük çocuğunun da kendilerini çok gururlandırdığını ve mutlu ettiğini kaydeden Bakır, "Ben de oğlumla çok ilgilendim. Vaktini evde güzel kullanmasını sağladım. Oyun da oynuyordu. Ona göre çalışmasını ayarlıyordu. Emeğinin karşılığını aldı. Mutluyuz." diye konuştu.

54 yaşındaki baba Fevzi Bakır, yıllardır inşaat ustası olduğunu dile getirerek, "Oğlumun birinci olduğunu duyunca çok duygulandım. Oğlumla gurur duyuyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Zor şartlarda büyüttük, inşaatlarda çalıştığım için devamlı gurbetteydim. Annesi hep çocuklarla ilgilendi." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Çakan ise Hasan Bakır'ın 500 tam puan alıp Bingöl'ün gururu olduğunu, çalışıp emeklerinin karşılığını almasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Çakan, "Şu anda mutluluğuna şahitlik etmek, heyecanına ortak olmak istedik. Umarım bundan sonraki eğitim hayatında da çok başarılı bir öğrencimiz olur. Bizi gururlandırmaya devam eder." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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