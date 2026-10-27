Bingöl'de 7 üzeri deprem senaryolu tatbikata 170 personel katıldı

TÜRKİYE'nin deprem riski yüksek illeri arasında yer alan Bingöl'de, olası afetlere hazırlık ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla UMKE Lojistik Merkezi'nde deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği 7'nin üzerinde büyüklükte meydana gelen depremin ardından oluşan göçük, yangın ve trafik kazalarına müdahalenin canlandırıldığı tatbikata 170 personel katıldı.

Kentte kurulu UMKE Lojistik Merkezi'nde, UMKE, itfaiye, AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, jandarma, belediye ve bazı sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği 7'nin üzerinde büyüklükte meydana gelen deprem sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin müdahale kabiliyetleri ve kurumlar arası koordinasyonu uygulamalı olarak test edildi. Olası afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kurulan UMKE Lojistik Merkezi, 105 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Merkezde, afet durumunda 600 kişinin tedavi edilebileceği sahra hastaneleri de hazır bulunduruluyor. Lojistik merkezinde ayrıca 6 ameliyathane, helikopter pisti, 2 mobil mutfak, 30 yaşam konteyneri, toplantı odaları, koordinasyon merkezi, haberleşme konteyneri, kurtarma araçları ile mobil banyo ve tuvalet gibi imkanlar da yer alıyor.

'DEPREM, BİNGÖL'ÜN EN BÜYÜK GERÇEĞİ'

Tatbikata katılan Vali Cahit Çelik, kentin iki önemli fay hattının geçtiği bölgede olduğunu belirterek, " Bingöl'deki UMKE Lojistik Merkezi'ndeyiz. Burası, uluslararası standartlarda sertifikasyona sahip bir alan. Başarılı bir tatbikat oldu. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki hiçbir tatbikat, maalesef, gerçek bir afetin yerini tutamaz. Bununla birlikte tatbikatlar, gerçek bir afet yaşandığında ekiplerimizin olaylara daha rahat, daha hızlı ve daha etkili müdahale etmesini sağlıyor. Bingöl'ün en büyük gerçeği ve en önemli sorunlarından biri de deprem riski. Türkiye açısından büyük önem taşıyan iki ana fay hattının bulunduğu bir bölgede yer alıyoruz. Bu nedenle afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın bu alanda güçlü olması da büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığının Arama Kurtarma Birimi ile İHA ve SAR ekiplerimiz gibi sertifikalı ekiplerimiz bulunuyor. AFAD, UMKE ve jandarma gibi resmi kurumlarımızın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da güçlü olması, afetlere müdahale kapasitemizi artırıyor" dedi.

'TATBİKATLARI DAHA SIKI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Afetlere karşı hazırlıklı olmanın afet sonrası da önemli olduğunu belirten Vali Çelik, "Afetlerle mücadelede en önemli konulardan biri, afet öncesinde riskleri azaltmak ve hazırlık çalışmalarını güçlendirmektir. Hazırlık sürecinde ne kadar güçlü olursak, kendimizi ne kadar iyi yetiştirir ve müdahale kapasitemizi ne kadar geliştirirsek afet anında da o kadar etkili müdahalede bulunabiliriz. İnşallah bu konuda hem ilimiz hem de ülkemiz daha güçlü hale gelir. Tatbikatları daha sık gerçekleştireceğiz. Çünkü Bingöl, deprem riski açısından Türkiye'nin en riskli illerinden biri. Rabb'im memleketimizi her türlü afetten korusun. Ancak biliyoruz ki bu kuşağa uzak bölgelerde meydana gelen depremler bile ilimizi etkileyebiliyor. Nitekim 2023 yılında yaşanan depremlerde Bingöl de etkilenen iller arasında yer aldı. Bu nedenle afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tatbikatın başarılı geçmesinde emeği bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabb'im memleketimizi ve bizleri her türlü afetten korusun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı