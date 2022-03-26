BİNALİ YILDIRIM'DAN ÇİFTÇİLERE: DELİLER GİBİ EKİN, DAĞI TAŞI EKİN

AK Parti Sancaktepe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Rusya ve Ukrayna dünyanın tahıl ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor, şimdi bunlar yok. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde gıdaya erişimde sorunlar yaşanacak. Bunun farkındayız ve gerekli tedbirleri de hükümetimiz alıyor. Vatandaşlarımıza deliler gibi ekin, dağı taşı ekin diyorum çünkü artık gıda petrolden de altından da önemli hale geldi" dedi.

AK Parti Sancaktepe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise "Bizim danışma meclislerimizi parti kültürümüzün ana sütunlarından birisidir. Burada buluşmak hizmet ve projelerimizi paylaşmak bizim için çok önemli. Yaklaşan seçimler inşallah Türkiye'nin aydınlık yarınları konusunda yön verici olacak. Biz bu çalışma şevki ve azmiyle inanıyorum ki büyük bir başarının paydaşı olacağız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel