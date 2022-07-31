Bilgin: "Sendikal mücadele aynı zamanda demokrasi mücadelesidir" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ'in 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ'in 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. (1) "Sendikalar demokratik toplumların ürünüdür, demokrasinin kurumlarıdır" " Demokrasi, işçinin emeğinin üstünde yükselir. İşçinin emeğinin güçlü olmadığı, örgütlü olmadığı yerde demokrasi gelişmez. Onun için sendikal mücadele aynı zamanda demokrasi mücadelesidir" Güncel AA / Hüseyin Bardakcı Vedat Bilgin Demokrasi Güncel Haberler

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