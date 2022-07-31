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Bilgin: "Sendikal mücadele aynı zamanda demokrasi mücadelesidir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ'in 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ'in 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. (1)

"Sendikalar demokratik toplumların ürünüdür, demokrasinin kurumlarıdır"

" Demokrasi, işçinin emeğinin üstünde yükselir. İşçinin emeğinin güçlü olmadığı, örgütlü olmadığı yerde demokrasi gelişmez. Onun için sendikal mücadele aynı zamanda demokrasi mücadelesidir"

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Vedat Bilgin Demokrasi Güncel Haberler

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