Üye Girişi
Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Güncelleme:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Programda söyleşi, kısa film ve slayt gösterimi yapıldı, piyano dinletisi sunuldu. Vali Şefik Aygöl, Bilecik'in sağlık alanında gelişmiş bir kent olduğunu vurgulayarak, hastanelerin başarısından memnuniyet duyduklarını belirtti. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise Tıp Bayramı'nın milli bir bayram olduğunu ifade etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Prof. Dr. Mehmet Arif Akşit tarafından söyleşi gerçekleştirilen etkinlikte, kısa film ve slayt gösterimi yapıldı, piyano dinletisi sunuldu.

Vali Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, Bilecik'in sağlık alanında gelişmiş bir kent olduğunu söyledi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozüyük Devlet Hastanesinin bu zenginliğe katkı sunduğunu vurgulayan Vali Aygöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer ilçelerimizde de hastane çalışmaları devam ediyor. Bu yılın sonunda bitirmeyi hedeflediğimiz Söğüt Devlet Hastanesi ile fiziki olarak şehrimizde, tıp alanında önemli yatırımlar almış olacağız. Bunun yanında, Türkiye'de başarılı bir şekilde, 'Afili hastane tipi' dediğimiz, Üniversitemizin hocalarıyla, Sağlık Bakanlığımızın hastanesinin birlikte yürütme şeklini başarılı bir şekilde yürütülen bir araştırma hastanesini görmekten de çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum."

"Burada bir başarı hikayesi var"

Aygöl, haftada bir gün hastanelere giderek hasta ziyaretinde bulunduklarını ve yetkililerden kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi aldıklarını aktardı.

Bilecik'e çeşitli kentlerden hastaların geldiğine şahit olduklarını kaydeden Aygöl, "Samsun'dan, Trabzon'dan, Muş'tan, memleketin değişik yerlerinden hocalarımızın isimlerini duyup, buraya sağlık sektöründen hizmet almaya gelen insanları görünce mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Niye mutlu oluyoruz? Çünkü burada bir başarı hikayesi var. Genellikle küçük yerlerden büyük yerlere insanlar sağlık hizmeti almak için giderken, ne kadar nüfus olarak küçük bir şehir olsak da, sağlık hizmetinin kalitesinden dolayı gelen hastalardan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de 14 Mart'ın sıradan bir gün olmadığını, bir "Milli bayram" niteliği taşıdığını dile getirdi.

"Tıbbiyeli Hikmet" olarak bilinen Hikmet Boran'ın, öğrenciyken İngilizlerin işgaline karşı direniş başlattığını anımsatan Eldemir, şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonraki yıllarda ise, 4 Eylül 1919'da, Sivas Kongresi'ne katılan 3 İstanbullu delegasyonun biridir. Hepimizin ilkokulda, ortaokulda, lisede, inkılap tarihi ve tarih derslerinde, 'Sivas Kongresi'nin sonuçları' diye okutulurken, 'Manda ve himaye asla kabul edilemez' sözünü ilk defa telaffuz eden bir tıbbiyeli. Onun için 14 Mart'ı sadece Tıp Bayramı olarak değil, diğer taraftan da bu memleketin, münevverleri, okumuşları, bu memleketin hikmet sahibi Tıbbiyelilerin, istiklale olan aşkının da aslında bir göstergesi."

Etkinlikte, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Dundar ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Tuğrul Zeytin de katılımcılara hitap etti.

Programa, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Halil Eldemir Milletvekili Şeyh Edebali Tıp Bayramı AK Parti 14 Mart Bilecik Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? Selamettin Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır kaç yaşında, nereli? M. Fatih Kayhan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan kaç yaşında, nereli? Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kaç yaşında, nereli? Kaan Burak Zarifoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu kaç yaşında, nereli? Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli? Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli? Hüsnü Orhun İkiz kimdir? Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz kaç yaşında, nereli? Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli? Şerafettin Yiğit kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Şerafettin Yiğit kaç yaşında, nereli? Eyüp Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Erdek Belediye Başkan adayı Eyüp Demir kaç yaşında, nereli? Haydar Volkan Haytaoğlu kimdir? Memleket Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Haydar Volkan Haytaoğlu kaç yaşında, nereli? Mesut Çamaçıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Edremit Belediye Başkan adayı Mesut Çamaçıkan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title