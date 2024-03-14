Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Prof. Dr. Mehmet Arif Akşit tarafından söyleşi gerçekleştirilen etkinlikte, kısa film ve slayt gösterimi yapıldı, piyano dinletisi sunuldu.

Vali Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, Bilecik'in sağlık alanında gelişmiş bir kent olduğunu söyledi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozüyük Devlet Hastanesinin bu zenginliğe katkı sunduğunu vurgulayan Vali Aygöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer ilçelerimizde de hastane çalışmaları devam ediyor. Bu yılın sonunda bitirmeyi hedeflediğimiz Söğüt Devlet Hastanesi ile fiziki olarak şehrimizde, tıp alanında önemli yatırımlar almış olacağız. Bunun yanında, Türkiye'de başarılı bir şekilde, 'Afili hastane tipi' dediğimiz, Üniversitemizin hocalarıyla, Sağlık Bakanlığımızın hastanesinin birlikte yürütme şeklini başarılı bir şekilde yürütülen bir araştırma hastanesini görmekten de çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum."

"Burada bir başarı hikayesi var"

Aygöl, haftada bir gün hastanelere giderek hasta ziyaretinde bulunduklarını ve yetkililerden kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi aldıklarını aktardı.

Bilecik'e çeşitli kentlerden hastaların geldiğine şahit olduklarını kaydeden Aygöl, "Samsun'dan, Trabzon'dan, Muş'tan, memleketin değişik yerlerinden hocalarımızın isimlerini duyup, buraya sağlık sektöründen hizmet almaya gelen insanları görünce mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Niye mutlu oluyoruz? Çünkü burada bir başarı hikayesi var. Genellikle küçük yerlerden büyük yerlere insanlar sağlık hizmeti almak için giderken, ne kadar nüfus olarak küçük bir şehir olsak da, sağlık hizmetinin kalitesinden dolayı gelen hastalardan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de 14 Mart'ın sıradan bir gün olmadığını, bir "Milli bayram" niteliği taşıdığını dile getirdi.

"Tıbbiyeli Hikmet" olarak bilinen Hikmet Boran'ın, öğrenciyken İngilizlerin işgaline karşı direniş başlattığını anımsatan Eldemir, şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonraki yıllarda ise, 4 Eylül 1919'da, Sivas Kongresi'ne katılan 3 İstanbullu delegasyonun biridir. Hepimizin ilkokulda, ortaokulda, lisede, inkılap tarihi ve tarih derslerinde, 'Sivas Kongresi'nin sonuçları' diye okutulurken, 'Manda ve himaye asla kabul edilemez' sözünü ilk defa telaffuz eden bir tıbbiyeli. Onun için 14 Mart'ı sadece Tıp Bayramı olarak değil, diğer taraftan da bu memleketin, münevverleri, okumuşları, bu memleketin hikmet sahibi Tıbbiyelilerin, istiklale olan aşkının da aslında bir göstergesi."

Etkinlikte, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Dundar ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Tuğrul Zeytin de katılımcılara hitap etti.

Programa, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.