Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti
Tokat'ın Erbaa ilçesinde aracının lastiğini değiştirirken başına bijon anahtarı çarpan 37 yaşındaki Metehan Tekin ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, aracının lastiğini değiştirdiği esnada başına bijon anahtarı çarpan kişi yaşamını yitirdi.
LASTİĞİ DEĞİŞTİRİRKEN BAŞINA BİJON ANAHTARI ÇARPTI
Erek Mahallesi Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı Caddesi'nde, Metehan Tekin (37) yönetimindeki 60 AFT 023 plakalı aracın lastiği patladı. Lastiği değiştirmek için yol kenarında duran Tekin, patlak olan sağ ön lastiğin somunlarını gevşetmeye çalıştığı esnada somundan kurtulan bijon anahtarı sürücünün kafasına çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tekin ağır yaralandı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, yapılan müdahalelere kurtarılamadı.