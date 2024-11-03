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Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti

Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde aracının lastiğini değiştirirken başına bijon anahtarı çarpan 37 yaşındaki Metehan Tekin ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, aracının lastiğini değiştirdiği esnada başına bijon anahtarı çarpan kişi yaşamını yitirdi.

LASTİĞİ DEĞİŞTİRİRKEN BAŞINA BİJON ANAHTARI ÇARPTI

Erek Mahallesi Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı Caddesi'nde, Metehan Tekin (37) yönetimindeki 60 AFT 023 plakalı aracın lastiği patladı. Lastiği değiştirmek için yol kenarında duran Tekin, patlak olan sağ ön lastiğin somunlarını gevşetmeye çalıştığı esnada somundan kurtulan bijon anahtarı sürücünün kafasına çarptı.

Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Tekin ağır yaralandı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, yapılan müdahalelere kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSuleyman Cetinkaya:

vakit saatmi dersin ecelmi dersin gorunmez kazami dersinm

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Haber Yorumlarımehmet yıkılkan:

ALLAH RAHMET EYLESİN

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

o nasıl bijon sıçraması, yere düşmesi gerekmez mi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allah rahmet eylesin vade dolunca nereden geleceğini bilemezsiniz ama yaşamak için attığınız her adıma dikkat edin araçların bijonları eskiyse yenileyin uzun süre sökülmemişse bir lastikçide söküp temizleyip yağlayın lastiği sökmek için resimde görülen bijon anahtarı yerine kaliteli bir kollu lokma uzatma kolu kullanın daha rahat sökersiniz yine benden fayda var bu aklı size ne iktidar ne muhalefet verir onlar haksızca ballı bol kepçe maaşlarını kıyak emekliliklerini alıp boş boş lak lak eder

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Allah Rahmet eylesin

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Haber YorumlarıHalkçı:

Allah rahmet eylesin akıl alır gibi değil.

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Ecel başka hiçbir açıklaması yok.

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