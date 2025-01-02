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Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi

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ABD'deki araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken ABD Başkanı Joe Biden'dan da ilk açıklama geldi. Biden, New Orleans'ı kana bulayan olayı "aşağılık bir saldırı" olarak nitelendirirken FBI'ın olayı araştırdığını ve kimsenin kesin sonuca atlamaması gerektiğini söyledi. Öte yandan Louisiana şehrinde olağanüstü hal ilan edildi, askeri polis sokağa indi.

ABD'nin New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, daha önce 10 kişinin öldüğü açıklanan saldırıdaki rakamlarla ilgili güncelleme yaptı.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

McKenna, yazılı açıklamasında, Bourbon Caddesi üzerindeki saldırıda şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını belirterek, "Yaşanan trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİ AÇIKLANACAK

Kurbanlarla ilgili otopsilerin tamamlanmasının birkaç günü bulabileceğini ifade eden McKenna, otopsiler tamamlanıp yakınlarıyla görüşüldükten sonra hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanacağını kaydetti.

Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi

BIDEN'DAN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da basının karşısına çıkarak New Orleans'ta 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında açıklamada bulundu. Saldırıyı "aşağılık' olarak niteleyen ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığını belirten Biden, olay anında saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getiren kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti.

Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi

SALDIRGANIN ARACINDA DEAŞ BAYRAĞI BULUNDU

Biden, FBI'nın kendisine saldırganın eylemi gerçekleştirmeden saatler önce sosyal medyadan DEAŞ'tan ilham aldığını belirten videolar paylaştığını bildirdiğini ifade ederek, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu da hatırlattı. Şu an durumun "çok akışkan" ve "soruşturmanın ön aşamada" olduğunu kaydeden Biden, "Şu anda ek bir raporumuz yok. Soruşturmalar aktif olarak devam ediyor ve kimse kesin sonuca atlamamalı" diye konuştu.

Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi

"TESLA'NIN PATLADIĞI OLAYI DA ARAŞTIRIYORUZ"

Öte yandan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas'taki "Trump International" otelinin önünde Tesla Cybertruck marka bir aracın patlaması olayına da değinen Biden, bunu da yakından izlediklerini belirtti. Biden, Las Vegas'taki patlamanın New Orleans'taki saldırıyla olası bir bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını belirterek, "Ancak bu konuda şu an rapor edilecek bir şey yok" dedi.

Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi

LOUİSİANA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry de, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Landry, New Orleans'ta bugün gerçekleşen saldırının ardından federal, eyalet ve yerel ortakların şehri tekrar güvenli hale getirmesini sağlamak için olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Şehrin güvenliğinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Landry, olağanüstü hal ilanı çerçevesinde askeri polisin de devreye sokulduğunu kaydetti.

Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi

SALDIRGAN ABD VATANDAŞI

Saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaşılmaya başlandı. Saldırganın 42 yaşındaki Şemseddin Cabbar isimli ABD vatandaşı olduğu öğrenildi. Olay esnasında askeri kıyafetler giydiği belirtilen saldırganın ABD ordusunda görev yaptığı iddia edildi. Ayrıca saldırganın kiraladığı kamyonetle iki gün önce Meksika sınırından ülkeye girdiği öğrenildi.

Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi

NE OLMUŞTU?

New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı. Yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde de Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığına işaret ederek olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etmişti.

Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi
Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhasan kaçan:

ektiklerinizi biçiyorsunuz..

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Haber YorumlarıMengele:

Deasi kim kurdu Amerika sizin adaminiz saddam hüseyini önce kullandiniz sonra yok ettiniz ondsn sonra bahane ürer.ek icin deasi kurdunuz gücüm olsa tek bir dügme ile amerikayi yer yüsünden silerim

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