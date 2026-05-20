İstanbul'da 'MÜMKÜN' Tiyatro Festivali Coşkusu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bi Festihal Mümkün" yıl sonu tiyatro festivali, Ümraniye Şehit Erol İnce Kız İmam Hatip Lisesi'nde (KAİHL) yapıldı.

Etkinlik, Anadolu imam hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik, kültür ve sanat temalı Müfredattan Marifete Kültür Nesli (MÜMKÜN) çalışması kapsamında gerçekleştirildi.

MÜMKÜN Projesi Koordinatörü Hüseyin Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin temel olarak imam hatip liselerindeki öğrenciler arasında aidiyet ve mensubiyet duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

"Gençlere, 'Yeteneklerinizden vazgeçmeyin, biz yanınızdayız.' mesajını vermek istiyoruz

Projenin 4 sene önce faaliyete geçtiğini vurgulayan Akın, "Burada sosyal ve kültürel etkinliklerde çıtayı yükseltmek ve gelenek oluşturmak, akademik yönden başarısız ama edebiyat, sanat ve sosyal noktada kabiliyetli öğrencileri eğitim öğretim dairesi içerisinde tutmak ve geliştirmek de bizler için oldukça önemli. Bu projeyi ilk defa İstanbul Avrupa yakasında 1 sene boyunca bir pilot okulda yürüttük ve oldukça başarılı sonuçlar aldık. Gençlere, 'İmkansızlıklar karşısında yeteneklerinizden vazgeçmeyin, Biz yanınızdayız.' mesajını vermek istiyoruz. Bu yüzden projeye MÜMKÜN (Müfredattan Marifete Kültür Nesli) adını verdik. Maksadımız rahmetli Ahmet Uluçay'ın ifadesiyle karpuz kabuğundan gemiler yapmaktır." dedi.

Temel olarak 4 ana başlıkta projenin yürütüldüğünü kaydeden Akın, şunları söyledi:

"Din Öğretimi Genel Müdürlüğü çerçevesinde gerçekleştirilen MÜMKÜN projesi, 'Yazı ve Edebiyat', 'Anlam ve İstifham', 'Ses ve Ritim', 'Sahne, Perde ve Sinema' akademilerinden oluşuyor. Bütün atölyelerimizle ilgili sene sonu Fest-İ.H.L (festihal) yapıyoruz. Sinema Atölyesi'nde Ülüve Atasoy, Anlam ve İstifham Atölyesi'nde Mustafa Nezihi Pesen isimlerini anmam gerekiyor. Sinema ve Yazı-Edebiyat gibi festivallerimiz haziran ayında, okullar kapanmadan evvel gerçekleşecek. Hazırlıklar sürüyor. Tiyatro festivalimizi, kendisi de tiyatro yönetmeni olan arkadaşımız Akif Çanakçı hazırladı. Yarışmada finale kalan imam hatip liseleri aynı zamanda bu festivalde yarışacak. Dereceye girenler ödüllendirilecek. Geceli gündüzlü çalışan arkadaşımız Akif Çanakçı Bey'e ve bu sene de fedakarlık ve incelik göstererek jüride yer alan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Akın, proje kapsamında imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında atölyeler açılmasını sağladıklarını kaydederek, "Ücra denilecek okullarda, dezavantajlı bölgelerde atölyeler oluşturmanın yanında yazar buluşmaları, sinema ve tiyatro günleri, felsefe ve düşünce akademileri düzenledik. Özellikle akademik başarısı zayıf olan öğrencilerin sanat-edebiyat becerileriyle kazandıkları özgüveni hareketlerinden okumak çok mutluluk vericiydi. Altı zayıfı olup piyano çalan, derslerle başı hoş değil ama güzel şiir yazan, kısa filmler çeken, entelektüel okumaları olan öğrencileri formel eğitime kazandırmanın zor olmadığını gördük." şeklinde konuştu.

"Biz sınır tanımayan öğretmenleriz"

Ezberciliği ortadan kaldırmaya çalıştıklarını vurgulayan Akın, şunları aktardı:

"Değerler eğitimi için öğüt vermekten ziyade sanat ve edebiyatı değerler eğitiminde vasıta olarak kullanmayı denedik ve iyi sonuçlar aldık. Şiir yazmak sadece şiir yazmak değil aynı zamanda bir sabır eğitimidir. Bir enstrümanı kullanmayı öğrenmek de öyle. 'Kahrolsun' ve 'yaşasın' arasına sıkışmış slogan kuşağı değil, savunduğu ve reddettiği şeylerin anlamını bilip künhüne ulaşan, bilinçli savunma ve bilinçli reddediş sahibi bir şahsiyet inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu, 'Anlam ve İstifham Atölyesi' ile gerçekleştiriyoruz. Bu atölyeyi kendisi de edebiyatçı yazar olan Nezihi Pesen arkadaşımız yürütmekte. Akran zorbalığının yerine akran dayanışması ve kolektif bilinci yerleştirme çabamızın sonucu okul bahçeleri ve koridorları daha bir şenlikli, bunu gözlemlemek yorgunluğumuzu alıyor."

Akın, projenin önümüzdeki sene de devam etmesini umduklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl 'Biz yapamayız!' çekincesinin yerine, 'Biz en iyisini yaparız!'ı yerleştirmek için imkansızı imkana dönüştürüp mümkün kılacak yeni atılımlarımız olacak. Biz sınır tanımayan öğretmenleriz. İnşallah gelecek sene Anadolu'nun birçok yerinde 'MÜMKÜN Festihalleri' yapmayı planlıyoruz." görüşlerine yer verdi.

MÜMKÜN Projesi Tiyatro Koordinatörü, yazar ve yönetmen Mehmet Akif Çanakçı ise projeyle İstanbul'un birçok ilçesinde yüzlerce okulla buluştuklarını kaydetti.

Öğrencilerle tiyatro atölyeleri ve tematik programlar düzenlediklerini belirten Çanakçı, "Bu süreçte okullara kostüm, dekor, senaryo ve rehberlik desteği sunduk. Tiyatro çalışmalarını okul kültürünün bir parçası haline getirerek kurumsal bir yapıya dönüştürmeyi hedefledik. MÜMKÜN Projesi'nin Din Öğretimi Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmesi ve tüm ülkeyi kapsayan bir yapıya sahip olması sebebiyle bu yıl Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde de çeşitli programlar gerçekleştirdik. Çalışmalarımız yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmadı. Hedefimiz ise ilerleyen süreçte Türkiye genelini kapsayan büyük bir FESTİHAL programı gerçekleştirmek." değerlendirmelerinde bulundu.

Ümraniye Şehit Erol İnce KAİHL Müdürü Dr. Hilal Kartal, düzenlenen etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün burada bir okulda akademik başarının yanında sanatsal ve kültürel değerlerin ne kadar ön planda olması gerektiğine bir kez daha şahitlik edeceğiz. Tiyatro, toplumu ve hayatı yansıtan en önemli sanatların başında geliyor. Biz de bugün öğrencilerimizin sahneleyeceği oyunlarla hem hayatı hem de öğrencilerimizin sanatla kurdukları bağı bir kez daha görme fırsatı bulacağız." dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Festivalin jüri koltuğunda tiyatro ve sahne sanatları alanındaki önemli isimlerden tiyatro sanatçısı ve uzman psikolog Mahmut Bilal Kaya, usta tiyatrocu Yaşar Akarvardar ile tiyatro yazarı ve yönetmen Sinan Koşan yer aldı.

Festivalde, Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi "Gök Kubbemizin Parlayan Yıldızı: Necmeddin Okyay", Pendik Uluslararası KAİHL "Aksa Muhafızları", Ümraniye Şehit Erol İnce KAİHL "Yaşayan Kitaplar" ve Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi ise "Gözlerini Aç" oyunlarıyla finale kaldı.

Festivalde "En iyi Oyun Ödülü"ne "Yaşayan Kitaplar" onuyla Şehit Erol İnce KAİHL layık görüldü.

"En iyi Erkek Oyuncu" ödülü "Necmeddin Okyay" oyunuyla Kaplan Hakkı Demir İHL'den Arda Yuşa Kaplan'a, "En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü "Gözlerini Aç" oyunuyla Maltepe Orhangazi İHL'den Ali Zengin'e, "En iyi Kız Oyuncu" ödülü "Aksa Muhafızları" oyunuyla Pendik Uluslararası KAİHL'den Zeynep Ravza Ciğerci'ye, "En İyi Yardımcı Kız Oyuncu" ödülü ise "Yaşayan Kitaplar" oyunundaki rolüyle Şehit Erol İnce KAİHL'den Ayşenaz Kırmacı'ya takdim edildi.

"Jüri Özel 1" ödülü "Yaşayan Kitaplar" oyunundaki rolüyle Şehit Erol İnce KAİHL'den Esmanur Sarısıoy, "Jüri Özel 2" ödülü ise "Necmeddin Okyay" oyunundaki rolüyle Hakkı Demir İHL'den Ahmet Hamza Tekin'e verildi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.