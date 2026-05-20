11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da bir şahıs, 9 yaşındaki kızına küfür ettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darp ederek bilincini kaybetmesine neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şahıs tutuklandı.

Olay, 15 Mayıs'ta merkeze bağlı Susuz beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan A.A (36) isimli şahıs kızına küfür ettiği gerekçesiyle sokakta gördüğü 11 yaşındaki M.Y.A.'yı yumruk darbeleriyle darp etmeye başladı. Hırsını alamayan şahıs çocuğu yakasından tutarak defalarca havaya kaldırıp yere fırlattı. Çocuk dayağın etkisiyle bilincini yitirerek yere yığıldı. Bu sırada çevreden geçenler ise öfkeli şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan dayak olayı görenleri dehşete düşürdü.

Olayın ardından M.Y.A.'nın ailesi jandarmaya giderek A.A.'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler A.A.'yı gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
