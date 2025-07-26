Beyşehir Gölü'nde Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki D.H., çevredeki kişiler tarafından sudan çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Ailesiyle Beyşehir Gölü Karaburun plajına gelen D.H. (9), arkadaşıyla yasak kısımdan göle girdi.
Boğulma tehlikesi geçiren D.H, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Kalbi duran çocuğa ilk müdahaleyi, bölgede bulunan yoğun bakım ünitesi çalışanı bir hemşire yaptı.
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan D.H, buradan Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel