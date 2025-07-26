Beyşehir Gölü'nde Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Beyşehir Gölü'nde Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki D.H., çevredeki kişiler tarafından sudan çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Ailesiyle Beyşehir Gölü Karaburun plajına gelen D.H. (9), arkadaşıyla yasak kısımdan göle girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren D.H, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Kalbi duran çocuğa ilk müdahaleyi, bölgede bulunan yoğun bakım ünitesi çalışanı bir hemşire yaptı.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan D.H, buradan Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu

Örgüt elebaşı yakalandı, milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı

Türkiye için tarihi anlaşma! İmzalar atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.