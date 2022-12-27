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Trans bireyler arasında kavga çıktı, çevredekilerin hareketi pes dedirtti

Güncel Haberler

İstanbul Beyoğlu'nda trans bireyler arasında sokak ortasında tekme tokatlı kavga çıktı. Bu sırada çevredekilerin kavgayı ayırmak yerine çekirdek çitleyerek izlemesi dikkat çekti.

Beyoğlu'nda önceki gece sokak arasında trans bireyler ile buradaki iş yerinde çalışan bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

MÜDAHALE ETMEK YERİNE ÇEKİRDEK YEDİLER

Sokak ortasında tekme tokatlarla dakikalarca süren kavgaya, çevredekiler müdahale etmedi. Kavgayı izleyenler arasında bir kişinin çekirdek yediği dikkat çekti. Yaşanan o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Trans bireyler arasında kavga çıktı, çevredekilerin hareketi pes dedirtti

Trans bireyler arasında kavga çıktı, çevredekilerin hareketi pes dedirtti

Trans bireyler arasında kavga çıktı, çevredekilerin hareketi pes dedirtti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beyoğlu Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hakan Arslanoglu:

Hepsi eski Beyoğlu sokaklarının eski delikanlılarındandır.

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Halit:

polis değilki müdahale etsin zaten dengesizler en iyisi uzakta kalmak

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