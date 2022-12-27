Trans bireyler arasında kavga çıktı, çevredekilerin hareketi pes dedirtti Güncel Haberler İstanbul Beyoğlu'nda trans bireyler arasında sokak ortasında tekme tokatlı kavga çıktı. Bu sırada çevredekilerin kavgayı ayırmak yerine çekirdek çitleyerek izlemesi dikkat çekti. Beyoğlu'nda önceki gece sokak arasında trans bireyler ile buradaki iş yerinde çalışan bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. MÜDAHALE ETMEK YERİNE ÇEKİRDEK YEDİLER Sokak ortasında tekme tokatlarla dakikalarca süren kavgaya, çevredekiler müdahale etmedi. Kavgayı izleyenler arasında bir kişinin çekirdek yediği dikkat çekti. Yaşanan o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Beyoğlu Güncel Haberler

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