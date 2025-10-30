Haberler

Beyoğlu'nda İspanyol Youtuber'a Saldırı

Güncelleme:
Beyoğlu'nda motosikletle ilerleyen İspanyol Youtuber Javier R.D.V.'ye, bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Olay anı turistin kask kamerasına yansıdı. Saldırganlar, polis tarafından yakalandı.

BEYOĞLU'nda arkadaşıyla motosikletle yolda ilerleyen İspanyol Youtuber'ın önü bir kişi tarafından kesildi. Kaçan turistin arkasından pet şişe fırlatan şüpheli, motosikletle takip edip önünü kesti. Turisti darbeden 2 şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.Olay anı turistin kask kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde Tarlabaşı Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bir arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerleyen İspanyol Youtuber Javier R.D.V. (28), Tarlabaşı'nda bir sokağa girdi. Turist sokakta bulunan bir kişi tarafından durduruldu. İspanyol turiste, 'Yanlış anlama niye çekiyorsun' diye çıkıştı. İngilizce 'Ne' diye cevap veren turist daha sonra motosikltiyle uzaklaşmaya başladı. Turistin gittiğini gören bir başka kişi ise arkasından su şişesi fırlattı. Turist sokakta ilerlediği sırada motosiklete binen 1 şüpheli ise, turisti takip etmeye başladı.

İSPANYOL YOUTUBER'İ DARBETTİLER

Motosikletliye İngilizce 'Özür dilerim kardeşim' diyen turist, ilerlerken kamyonetin yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Motosikletle turistin önünde duran kişi ise 'Problem yok' diyerek turistin hareket etmesini engelledi. Arkasından gelen şüpheliler ise saldırınca turist motosikletiyle kaçmaya başladı. Motosikletiyle kaldırıma çıkan turist, şüphelilerin arkadan saldırması sonucu yere düştü. Dizinden yaralanan turist cep telefonunu da alarak koşarak kaçtı. Arkadaşı ise şüpheliler tarafından darbedildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından devriye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti darbeden 2 şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 2 şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sinan Çağrı B. savcılık kararıyla serbest kalırken, N.A. ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. N.A.'nın daha önceden poliste 25, Sinan Çağrı B.'nin ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
