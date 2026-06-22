Belçika ve İran birbirine üstünlük kuramadı

FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu ikinci hafta maçında Belçika ile İran karşı karşıya geldi. Los Angelas'ta oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

BELÇİKA 10 KİŞİ KALDI, MÜCADELEDE GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında geliştirilen ataklarda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti. İkinci yarıda baskısını iyice artıran Belçika, 67. dakikada Nathan Ngoy'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Maçın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı.

İKİ TAKIMIN DA İKİNCİ BERABERLİĞİ

Bu sonuçla birlikte her iki takım da ikinci maçlarının sonunda ikinci beraberliklerini alarak 2 puana ulaştı. Grubun son hafta maçında Belçika, Yeni Zelanda ile karşılaşacak. İran, Mısır karşısında galibiyet arayacak.