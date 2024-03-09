Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçede yenileme çalışmaları yapılması gerektiğini belirtti

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçe sakinlerinin Beykoz'un dışına çıkarılmadan ve yerinden edilmeden yenileme çalışmaları yapılması gerektiğini belirterek, "Bu amaca hizmet etmek üzere 5 bin konut ücretsiz olarak Beykoz'da yapacağız ve hak sahiplerine, Beykozlulara vereceğiz." dedi.

Beykoz Sahili'nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi projelerini açıklayan Aydın, 2024-2029 döneminde ilçede hız kesmeden vites yükselterek devam etmeyi düşündüklerini söyledi.

Boğaz'ın en güzel yerinde olan Yalı Kütüphanesi'ni önümüzdeki hafta açacaklarını belirten Aydın, buranın 24 saat açık olacağını belirtti.

Kazım Karabekir Camisi'ni de 15 Mart'ta ramazanda hizmete açacaklarını anlatan Aydın, caminin deprem açısından problemli bir yer olduğu için yıkılarak kısa sürede yeniden yapıldığını kaydetti.

Beykoz'un ulaşım sorununa değinen Aydın, "Riva-Karlıtepe arası bölünmüş yol haline gelecek. Sayın İBB Başkan adayı Murat Kurum'la görüştük. İBB Başkanı olacak inşallah. Onun öncülüğünde 15 kilometrelik kısım Riva'dan Karlıtepe'ye kadar bölünmüş yol haline gelecek." diye konuştu.

Karlıtepe'ye bir teleferik hikayesi olduğunu ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Sultaniye Parkı'ndan Karlıtepe'ye teleferikle gidip gelebileceğiz. Bu trafik yükünü, otopark yoğunluğunu alacak. Yukarıda geniş otopark alanları var. Karlıtepe'deki otopark alanlarını artıracağız ve bu Beykoz'un ulaşımına, turizmine, ticaretine çok büyük bir rahatlama getirecek. Deniz ulaşımıyla da ilgili çalışmalar olacak."

Beykoz'daki bina stoku hakkında bilgi veren Aydın, yapılan deprem şartlarına uygun yapılmadığını, dolayısıyla sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki bir depremde yaralar sarılamaz. İstanbul'daki depremi atlatabilmenin yolu buradaki çürük binaların yıkılıp yeniden yapılmasıyla ilgilidir. Tokatköy ve benzeri projelerin desteklenmesi lazım. Belediyeler olarak seferberlik ilan etmemiz lazım. Merkezi yönetim bu anlamda seferberlik ilan etti. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'daki ilçelerin, bütün siyasilerin, bu topraklarda yaşamayı arzu eden herkesin, bu konuyu dikkate alması gerekiyor. Bizim bir avantajımız olacak. Biz Tokatköy'ü bütün zorluklara rağmen başarmış oluyoruz. Şimdi binaların içine insanlar girdiğinde yapılanlar gözükecek."

"Beykozlu Beykoz'un dışına çıkarılmadan, yerinden edilmeden burada yenileme çalışmalarının yapılması gerekiyor." ifadesini kullanan Aydın, "Bu amaca hizmet etmek üzere biz 5 bin konut ücretsiz olarak Beykoz'da yapacağız ve hak sahiplerine, Beykozlulara vereceğiz. Öncelik bina yapma imkanı olmayan, derenin içerisinde son derece riskli yerdeki binalar, öncelik onlara vermek kaydıyla 5 bin konut yapacağız." açıklamasında bulundu.

Boşatılan yere de kesinlikle hiçbir bina yapılmayacağını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Zaten bina yapılamayacak yerler de yenilenmiş olacak. Herhangi bir ücret de alınmayacak. Bu Beykoz'un geleceği, Beykoz'un yaşam konforunu son derece arttıracak bir projedir. Allah'ın izniyle sizden alacağımız destekle ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de yapacakları var. Merkezi yönetim oradan alacağımız destekler, arsa tedariki konusunda alacağımız destekler, her şeyden önemlisi hemşerilerimizin bu işe inanmasıyla bunu Allah'ın izniyle başaracağız."

Riva Deresi projesiyle ilgili çalışmalarına değinen Aydın, "Riva Deresi inanılmaz bir proje. Temennimiz Büyükşehir Belediyemiz buradaki kirlilik oluşturan unsurları ortadan kaldırdıktan sonra burası İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli dinlenme, eğlenme, gezme, kültürel etkinlik yapma alanı haline dönüşecek." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilçeye yapılacak hastaneyle ilgili açıklamalarını anımsatan Aydın, şöyle konuştu:

"Paşabahçe Devlet Hastanesi onun tam dört katı büyüklüğünde bir hastanemiz önümüzdeki üç yıl içerisinde hizmete girmiş olacak. Paşabahçe ne olacak, orası açıldıktan sonra hastane olarak hizmet vermeye devam edecek. Tepeüstü orası da devam edecek. Şimdi 3 tane hastanemiz olacak. Son gelen ilk ikisinin tam 4 katı hizmet üretme kapasitesine sahip olacak."

Yerel seçimlerde ilçe sakinlerinden destek istediğini belirten Aydın, "31 Mart'ta sizlerden hem karnemize olumlu not vermenizi hem de gelecek 5 yılla ilgili bizlere vize vermenizi arzu ediyoruz." dedi.