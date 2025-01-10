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Beyaz Saray'dan Türkiye itirafı: Geçersiz endişeler değil

Beyaz Saray'dan Türkiye itirafı: Geçersiz endişeler değil
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Suriye'deki DEAŞ karşıtı mücadelede Türkiye'nin güvenlik endişelerinin geçersiz olmadığını ifade etti. Türkiye'nin endişelerine saygı duyduklarını vurgulayan Kirby, PKK/YPG ile olan işbirliklerinin DEAŞ'la sınırlı olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Türkiye'yi de yakından ilgilendiren değerlendirmelerde bulundu.

"PKK/YPG KONUSUNDA TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELERİN DEVAM EDİYOR"

Bir soru üzerine Kirby, Suriye'de bulunmalarının ana misyonunun DEAŞ ile mücadele olduğunu belirtti ve terör örgütü PKK/YPG konusunda Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ancak detaylara girmeyeceğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ GEÇERSİZ ENDİŞELER DEĞİL"

Suriye'deki duruma ilişkin Washington-Ankara hattındaki görüşme trafiğini değerlendiren Kirby, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ile ilgili güvenlik endişelerini anladıklarını belirtti. Kirby, "Daha önce de belirttiğim gibi, onların (Türklerin) güvenlik endişelerini anlıyoruz. Dürüst olmak gerekirse Türkiye'nin endişeleri geçersiz endişeler değil." diye konuştu.

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin Güvenlik Endişelerine Destek

PKK/YPG İLE İŞBİRLİĞİNE DEVAM

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile sadece DAEŞ ile mücadele kapsamında işbirliği yaptıklarını belirten Kirby şöyle konuştu: "Neden Suriye'de olduğumuzu yeniden vurgulamak isterim. Biz oradayız çünkü DEAŞ'le mücadele koalisyonunun bir parçasıyız. DAEŞ büyük ölçüde zayıflatılmış olsa da hala aktif bir tehdit olmaya devam ediyor. Bu yüzden askerlerimiz, DEAŞ'e karşı harekete geçmek için SDG ile işbirliği halinde. Orada yaptığımız şey bu. Bu misyonda herhangi bir değişiklik yok."

"ETKİLENMELERİNİ İSTEMİYORUZ"

ABD'li danışman, Ankara'nın PKK/YPG'den kaynaklı güvenlik endişelerini anladıklarını ancak bununla birlikte özellikle Suriye'nin kuzeyindeki durumu "olduğundan daha istikrarsız hale getirecek" herhangi bir adımı da görmek istemediklerini ifade etti. Kirby, PKK/YPG unsurlarının "DEAŞ karşıtı operasyonlarda ortaklık yapma kapasitesinin" olumsuz etkilenmesini istemediklerini de sözlerine ekledi.

FRANSA SURİYE'YE ASKER GÖNDERECEK Mİ?

Fransız askerlerinin Suriye'ye gönderilme ihtimaliyle ilgili güncel tartışma hakkında görüşü sorulan Kirby, konunun ABD ile ilgili olmadığını ve dolayısıyla bir yorum yapmayacağını, Ankara ile Paris'in bu konuda kendi reaksiyonlarını kendi adlarına ortaya koyacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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