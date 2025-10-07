Beşiktaş'ta 'Zincirlerden Özgürlüğe Filistin' Etkinliği Düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Beşiktaş'ta "Zincirlerden Özgürlüğe Filistin" farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir araya gelen çok sayıda öğrenci, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Sumud. Allah sana şanlı bir zafer nasip etsin", "Bir sabah gelecek kardan aydınlık", "Filistin özgür olana dek mücadele devam edecek" yazılı dövizler taşıdı.

Kortej halinde Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kadar yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, burada "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" yazılı pankart açtı.

Etkinlikte konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, bu anlamlı günde herkesi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamladığını belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah bu dualarımız, bu heyecanımız, bu isteğimiz Gazze'deki öğrencilerin yeniden okullarıyla, sınıflarıyla, öğretmenleriyle, sevdikleriyle buluşmasına vesile olur. Bugün burada bir bayraktan daha çok fazlasına tanıklık ediyoruz. Marmara Denizi'nin, Boğaz'ın derinliklerinden çıkartılan zincirlenmiş Filistin bayrağı, özgürlüğe olan inancın en güçlü sembolüdür. Öğretmenlerimizin su altından çıkaracağı bu bayrak, sadece bir gösteri değil, insanlığın vicdanına yapılmış, haykırılmış bir hatırlatmadır. Hiçbir zincir, halkın özgürlük duygusunu durduramaz."

Denizcilik meslek lisesinin üniformalı öğrencilerinin bu anlamlı etkinliğe katılarak hem tarihi bir farkındalık oluşturduğunu hem de denizciliğin asaletini, disiplinini ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde temsil ettiğini dile getiren Yentür, "İzleyeceğimiz Filistinli öğrencilerimizin dabke dansı, bayrak seremonisi, balonların gökyüzünde yükselişi hepimiz için barış ve umut mesajı veriyor." dedi.

Emeği geçen tüm öğretmenlere, özellikle dalgıç öğretmenlere ve denizcilik meslek lisesi ile imam hatip lisesi öğrencilerine teşekkür eden Yentür, "Marmara Denizi kıyısından, İstanbul Boğazı'ndan duamızı, umudumuzu, sevgimizi, bir ve beraber olduğumuzu Marmara Denizi'ne bırakıyoruz. Marmara'dan Ege'ye, Ege'den Akdeniz'e, Akdeniz'den Gazze'ye bin selam olsun. Gazzeli çocuklara selam olsun. Duamız, desteğimiz, ümidimiz sizlerle." diye konuştu.

Zincirlenmiş Filistin bayrağı suyun altından çıkarıldı

Açılış konuşmasının ardından dalış yapan öğretmenler, su altında oluşturulan platform üzerine sembolik olarak zincirlenmiş Filistin bayrağını çıkardı. Dalış ekiplerince çıkarılan bayrak, alkışlarla alana getirildi.

Etkinlikte bayrak seremonisi de yapıldı. Türk ve Filistinli öğrenciler, birlik ve beraberliği simgeleyen bayrakları saygıyla katlayıp birbirlerine öperek teslim etti.

Filistinli öğrencilerin Filistin'in geleneksel dansı "dabke" gösterisi yaptığı etkinlikte, katılımcılar tarafından gökyüzüne siyah, kırmızı, beyaz ve yeşil balonlar bırakıldı.

Etkinlik sonunda öğrenciler hep bir ağızdan "Kardan Aydınlık" şarkısını söyledi.