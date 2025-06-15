Beşiktaş'ta Şampanya Sıçradı, Kavga ve Silahlı Saldırıyla Sonuçlandı

Beşiktaş'ta Şampanya Sıçradı, Kavga ve Silahlı Saldırıyla Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta bir otelde şampanya sıçraması nedeniyle başlayan kavga, silahlı saldırıya dönüşerek iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay sonrası yakalanan suspectler adliyeye sevk edildi.

BEŞİKTAŞ'ta otelde eğlenen Abdülkadir D. (31) ve Bahtiyar K. (32), yan masadaki Yakup D. (31) tarafından patlatılan şampanya üstlerine sıçrayınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Yakup D.'nin kuzeni Anıl K. (35) silahla ateş açtı. Olayda Bahtiyar K.'yi ayağından, Anıl K.'nin kardeşi Alper K. de (32) yanlışlıkla baldırından yaralandı. Olay anı güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın ardından Bulgaristan'a kaçmaya çalışan Anıl K., Yakup D. ve koruması Osman B. (60) Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Vişnezade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin teras katındaki bara müşteri olarak gelen Abdülkadir D. ve Bahtiyar K. eğlenmeye başladı. Yine aynı bara gelen yan masadaki Anıl K., kardeşi Alper K. ve kuzenleri Yakup D. ise masaya şampanya söyledi. Garsonun siparişi getirmesinin ardından Yakup D. masada şampanyayı patlattı. Ancak içki yan masadaki Abdülkadir D. ve Bahtiyar K.'nın üstüne sıçradı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında koruması Osman B.'nin silahını alan Anıl K., yan masadakilere ateş açtı.

ŞAMPANYA SIÇRADI DİYE KAVGA ÇIKTI

Olayda Bahtiyar K. ayağından ve Anıl K.'nin kardeşi Alper K. ise baldırından yaralandı. İşletmenin camına 4 adet kurşun çekirdeği isabet ederken, ihbar üzerine oly yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı Bahtiyar K. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anıl K., yaralı kardeşi Alper K., kuzenleri Yakup D. ve koruma Osman B., ise 34 AST 036 plakalı araçla otelden ayrıldı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda otele silahın koruma Osman B. tarafından sokulduğu tespit edildi. Olaya karışan ve adresine baskın yapılan Alper K. polis tarafından yaralı halde yakalandı. Alper K. ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BULGARİSTAN'A GEÇERKEN YAKALANDILAR

Çalışmalarına devam eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Anıl K. ve kuzeni Yakup D.'nin 34 EAK 36 plakalı araçla Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısına doğru gittiklerini tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen polis, Bulgaristan'a geçiş yapacakları sırada Anıl K. ve Yakup D.'yi yakaladı.Diğer yandan koruma Osman B. de olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen 3 şüphelinin alınan ifadelerinde, şampanya patlattıktan sonra yan masada oturanlarla aralarında tartışma yaşandığı ardından da kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Anıl K.'nin poliste daha önceden 8 suç kaydı olduğu belirlenirken, işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'Ateşli silahlar kanuna muhalefet', 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
İsrail Tahran'a saldırdı, İran'ın yanıtı sert oldu

İsrail saldırıya geçti! İran'ın yanıtı sert oldu
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı

17 yıl sonra şampiyon olan takıma büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.