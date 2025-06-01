Bir kadın cadde ortasında iki kadını birden yere serip yumrukladı
Beşiktaş'ta gece saatlerinde üç kadın arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi ve anbean cep telefonu ile görüntülendi.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme semtinde dün gece eğlenen 3 kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
2 KADINI BİRDEN YERE SERİP YUMRUKLADI
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında bir kadın, diğer 2 kadını yere düşürerek yumrukladı. Kadınların kavgası, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
O ANLAR KAMERADA
O anlar, aracıyla sokaktan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel