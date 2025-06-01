Bir kadın cadde ortasında iki kadını birden yere serip yumrukladı

Bir kadın cadde ortasında iki kadını birden yere serip yumrukladı
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Beşiktaş'ta gece saatlerinde üç kadın arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi ve anbean cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme semtinde dün gece eğlenen 3 kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Bir kadın, cadde ortasında iki kadını birden yere serip yumrukladı

2 KADINI BİRDEN YERE SERİP YUMRUKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında bir kadın, diğer 2 kadını yere düşürerek yumrukladı. Kadınların kavgası, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Bir kadın, cadde ortasında iki kadını birden yere serip yumrukladı

O ANLAR KAMERADA

O anlar, aracıyla sokaktan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMAJESTIK:

Beşiktaş'ın kadınıda erkeğide aynı hep aynı semt hep aynı manzaralar..

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