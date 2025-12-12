Benin'deki başarısız darbe girişimi sonrası Nijerya ve Fildişi Sahili'nden askerler destek için ülkede konuşlandırıldı

Benin'de 7 Aralık'taki başarısız darbe girişiminin ardından Nijerya ve Fildişi Sahili'nden yaklaşık 200 askerin ülkeye konuşlandırıldığı bildirildi.

Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari, başkent Abuja'da düzenlediği basın toplantısında, 7 Aralık'ta ülkesinde yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakari, 7 Aralık'taki darbe girişimi olaylarının ardından Nijerya ve Fildişi Sahili'nden yaklaşık 200 askerin ülkeye konuşlandırıldığını belirtti.

Askerlerin, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) protokolü kapsamında gerçekleştirilen görevlendirmesinin "temizlik ve güvenlik operasyonu" çerçevesinde yürütüldüğünü aktaran Bakari, bölge ülkelerin Benin hükümetine destek için harekete geçtiğini vurguladı.

Bakari, darbe girişiminin Benin güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle erken saatlerde bastırıldığını anlatarak, "Darbe girişimi saat 03.00 sularında başladı. Cumhurbaşkanı'nın konutu hedef alındı ancak ulusal savunma güçlerimiz, darbecileri kısa sürede durdurdu. ECOWAS desteği için görüşmeler başladığında darbe zaten başarısız olmuştu." ifadelerini kullandı.

ECOWAS birliklerinin ülkede ne kadar süre kalacağına ilişkin soruya Bakari, "Bu süre, önümüzdeki günlerde netleşecek. Askerlerin varlığı, Benin savunma ve güvenlik güçleriyle yakın koordinasyon içinde yürütülüyor." yanıtını verdi.

Benin'deki askeri darbe girişimi

Benin'de 7 Aralık'ta kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Alassane Seidou, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ise akşam saatlerinde devlet televizyonundan darbe girişiminin engellendiğini duyurmuş, olayın sorumlularının cezalandırılacağını bildirmişti.

Darbenin bastırılmasında Benin'in Nijerya'dan askeri destek talep ettiği ve bunun üzerine Nijerya'nın da havadan ve karadan darbecilerin bulunduğu askeri üs ile etrafında operasyon düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Nijerya'nın operasyonuna Fildişi Sahili ve ECOWAS da destek vermişti.