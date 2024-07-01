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Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz

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Muğla'nın Datça Belediyesi'nin 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenecek yağlı direk bayrak alma yarışması için yaptığı sosyal medya paylaşımı ortalığı fena karıştırdı. Belediye "Bu yıl da yağladık, bekliyoruz. Ama bu yıl boyunu uzattık biraz" notuyla paylaştığı fotoğrafın tepki çekmesi üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

Datça Belediyesi'nin 1 Temmuz Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği yağlı direk bayrak alma yarışması için sosyal medyada yaptığı paylaşım, bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu.

"BU YIL DA YAĞLADIK, BEKLİYORUZ"

Belediyenin paylaşımında, "Bu yıl da yağladık, bekliyoruz. Ama bu yıl boyunu uzattık biraz" ifadesi kullanıldı. Bu paylaşım, sosyal medyada farklı yorumlar aldı ve bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdık: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Eleştirilerin ardından belediye, "Bazı fesatça yorumları üzülerek okuduk. Sizce bir kuş bulununca ne yapılması gerektiğini paylaşacak kadar naif bir hesap, imalı yazmış olabilir mi? Sadece soruyorum" şeklinde bir ikinci paylaşım yaparak, yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi.

Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdık: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Kabotaj Bayramı Sosyal Medya Muğla Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Sihirbazın Çırağı:

Yanlış anlamayın, herkesin yağladığı kendine, her yağlananı umursamak zorunda değilim.

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