Belediye-üniversite iş birliğiyle Küp Uydu Projesi hayata geçiriliyor

KONYA Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında imzalanan protokolle yerli ve milli imkanlarla uydu üretilmesini kapsayan 'Küp Uydu Projesi' hayata geçiriliyor. Projenin imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Başka şehirler başka işlerle uğraşırken Konya belediyeciliği artık uydu yapmayı ve uzaya fırlatmayı konuşuyor. Konya Bilim Merkezi'nde çocuklarımıza maket uyduyu yaptırıyoruz ama aynı zamanda Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte de gerçek uyduyu inşa ediyoruz. Bu önemli bir tarih, önemli bir imza oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'Küp Uydu Projesi' Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu tarafından Büyükşehir Taş Bina'da düzenlenen protokol töreninde başlatıldı.

ALTAY: AKILLI ŞEHİR NOKTASINDA ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ

Tören konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı şehir uygulamalarında Türkiye'de her zaman örnek olduk. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan anketlerde son 4 yıldır akıllı şehir uygulamalarında Belediyemiz birinci sırada. Güney Kore'de, Barcelona'da ödüller aldık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan ödüller aldık ve bugün Necmettin Erbakan Üniversitemizle birlikte 'Akıllı Şehir' noktasında önemli bir başlangıç yapıyoruz. Ramazan'ın başlangıcında böyle özel bir imza atmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

'ALTYAPI TESİSLERİ BÜYÜKŞEHİR TARAFINDAN İNŞA EDİLECEK'

Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile birlikte bir uydu inşa etmek için yolculuğa çıktıklarını ifade eden Altay, "İnşallah 3 yıllık bir süre zarfında öncelikle üniversitemizin bu yeterliliği kazanması için gerekli altyapı tesislerini inşa edeceğiz. Öğrencilerimiz bunun tasarımından yapılmasına kadar süreçte yeni yeterlilikler kazanmış olacak. İnşallah imkanlar dahilinde bu uyduyu da fırlatarak belediyecilik hizmetlerini planlı bir şekilde devam ettirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

'KONYA, TÜRKİYE TARİHİNE ÖNEMLİ BİR NOT DÜŞMÜŞ OLACAK'

Uydun projesinin belediyecilik hizmetlerindeki kullanım alanlarıyla ilgili de bilgi veren Altay, "Uydu fikri ortaya çıktığından itibaren özellikle Büyükşehir Belediyemize ve KOSKİ'ye ait birimlerimiz, 'bu uydudan nasıl faydalanabiliriz?' diye bir çalışma stratejisi oluşturmaya gayret ediyorlar. Ortaya çıkan konuların en başında su kaynaklarının korunması, kuraklıkla mücadele, moloz dökümü ve kaçak inşaatla ilgili meseleler, trafikteki çözümler gibi birçok konu ortaya çıktı. İnşallah imkanlar el verir ve bu uyduyu fırlatmayı başarabilirsek Konya, Türkiye tarihine önemli bir not düşmüş olacak" ifadelerini kullandı.

'KONYA BELEDİYECİLİĞİ ARTIK UYDU YAPMAYI VE UZAYA FIRLATMAYI KONUŞUYOR'

Altay, Türkiye belediyeciliği adına böyle bir çalışma yürütmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Başka şehirler başka işlerle uğraşırken Konya Belediyeciliği artık uydu yapmayı ve uzaya fırlatmayı konuşuyor. Bilim Merkezi'nde çocuklarımıza maket uyduyu yaptırıyoruz ama aynı zamanda Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte de gerçek uyduyu inşa ediyoruz. Bu önemli bir tarih, önemli bir imza oldu. Kurumlarımızla birlikte iş yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle Necmettin Erbakan Üniversitemizde ve diğer üniversitelerimizde planladığımız birçok işimize uydu yapma işi de ilave olmuş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabb'im muvaffak etsin diye temenni ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ZORLU: İNŞALLAH BU PROJEYİ DE BAŞARACAĞIZ

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise projenin hayırlı olmasını temenni ederek, "Üniversite olarak Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Ramazan ayının ilk günü çok güzel bir işe imza attık. Türkiye'de ilk olan bir iş, belki dünyada da ilk. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği Bölümü bize destek verecek. NEÜ birçok alanda birçok kurumla birlikte iş yapıyor. Bu birliktelik Konya'da büyük bir enerji oluşturuyor. Konya'nın dayanışma ruhunu ortaya koyuyor. Konya, birlikteliğin ortaya çıkardığı bir enerji ve sinerji demektir. Konya Büyükşehir Belediyesi ile birçok projeye imza attığımız gibi bu projeye de inşallah kısa süre içerisinde başlayacağız ve başaracağız" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZ GERÇEK BİR PROJENİN PARÇASI OLARAK YETİŞECEK'

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Keser de projenin öğrenciler için çok değerli olduğunu ifade ederek, "Bu işte farazi yapılan çalışmalarla veya laboratuvarda yapılan varsayımsal, deneysel çalışmalarla değil, öğrencilerimiz gerçek bir projenin parçası olarak yetişecek. Uydumuzu tamamladığımızda düşük dünya irtifasında kutupsal yörüngeye yerleştirilmesini planlıyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve NEÜ arasında yapılan protokol kapsamında hayata geçecek 'Küp Uydu Projesi' ile uydu üzerine dahil edilecek kamera ve sensörlerden elde edilecek verilerin belediye proje ve hizmetlerinde kullanılması hedefleniyor. Ayrıca tasarım, üretim, entegrasyon ve test süreçlerinin içinde olduğu bir alt yapı oluşturulacak proje ile bu alanda Ar-Ge kültürünün gelişmesi için eğitimsel etkinliklere doğrudan ve dolaylı katkılar sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı