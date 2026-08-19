ASAT ve ALDAŞ'a yönelik soruşturmada 21 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi: Sayıştay görevlisine 'nüfuz' çabası ve sahte maaş iddiaları

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ile belediye iştirak şirketi Altyapı Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (ALDAŞ) yönelik soruşturmasında 21 şüpheli hakkında hazırlanan 127 sayfalık iddianame kabul edildi. 2 ASAT personelinin, kurumu denetlemeye gelen Sayıştay görevlisine nüfuz edilmesine yönelik telefon görüşmeleri iddianameye yansıdı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT Genel Müdürlüğü ile belediye iştirak şirketi ALDAŞ'a yönelik soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan 127 sayfalık iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski ASAT Genel Müdürü İbrahim K., eski ALDAŞ Genel Müdürü Kıvanç Bülent K., eski ALDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Murat Z., Hakan K., Aras Gezer G., Merve D., Pınar B., Lütfi E., Yüksel Ö., Abdullah B., Alican Y., Mehmet Y., Osman Y., Necdet E., Bekir K., Ömer A., Selahattin A., Oktay Ö., Nurhak E. ve Melek K., iddianamede şüpheli olarak yer aldı.

TELEFON KAYITLARI İDDİANAMEDE

İddianamede; ASAT Havza Yönetimi İzleme Şube Müdürü Mehmet U. ile ASAT personeli Ahmet Övünç Ü. arasında yapılan ve soruşturma kapsamında kayda alınan telefon görüşmelerine de yer verildi. Görüşmede Ahmet Övünç Ü.'nün, 'Birkaç tane Sayıştaycı gelecekmiş, üç tanesi etkili' dediği, Mehmet U.'nun ise bir Sayıştay görevlisinin Antalya'da bulunduğunu, Aksu Belediyesi'ndeki denetimin ardından ASAT'a geleceğini söylediği aktarıldı. Aynı gece yapılan ikinci görüşmede ise söz konusu görevliye ulaşılması konuşulurken, Mehmet U.'nun, 'Turan'ı aradı mı o iş biter' ve görüşmenin devamında 'Tamam o zaman iş çözülür' ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Savcılık, tape kayıtlarının içeriğine ilişkin değerlendirmesinde, konuşmalarda adı geçen kişinin ASAT'ı denetlemekle görevlendirilen Sayıştay görevlisi olduğunu belirterek, bu kişiye nüfuz edilmeye çalışıldığı kanaatine varıldığına iddianamede yer verildi.

MÜFETTİŞİN İNCELEMELERİNİ TAKİP ETTİĞİ İDDİASI

İddianamede, Oktay Ö. ile ALDAŞ'ın muhasebe biriminde çalışan Mehmet K. arasında yapılan telefon görüşmesi de yer aldı. Görüşmede Oktay Ö.'nün Mülkiye Müfettişliği'nin incelemelerinde sorunlu bir durum olup olmadığını ve müfettişin nelere baktığını sorduğu, Sayıştay görevlilerine ilişkin otelden yeni bir fatura gelip gelmediğini öğrenmeye çalıştığı kaydedildi. Mehmet K.'nin, 'Yemişler, içmişler, gezmişler, tozmuşlar' sözleri üzerine Oktay Ö.'nün, 'Sen yapmadın, patronlar yapmışlar' dediği tape kayıtlarında yer aldı. Savcılık, Oktay Ö.'nün otel faturalarının incelemeler sırasında gönderilmemesi yönünde girişimde bulunduğu ve 'Mümkün olduğunca bizi uzak tut, karıştırma' sözleriyle incelemelerde kendisi hakkında tespit yapılmasını engellemeye çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

ÇALIŞMADIĞI HALDE MAAŞ ALDIĞI İDDİASI

İddianamede, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in yeğeni Nurhak E.'nin, ALDAŞ'ta sigortalı gösterilmesine rağmen fiilen çalışmadığı öne sürüldü. Şirketin giriş kayıtlarında işe geldiğine ilişkin veri bulunmadığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevlendirildiğine dair resmi yazı veya yönetim kurulu kararına da rastlanmadığı belirtildi. Nurhak E.'nin belediyeye yaptığı staj başvurusuna rağmen staja da hiç gitmediği kaydedildi.

Bilirkişi raporunda, Nurhak E.'ye fiili hizmeti bulunmadığı halde 5 Temmuz 2023 ile 1 Ağustos 2025 arasında düzenli maaş ödendiği belirtildi. İddianamede, net maaş, SGK ve vergi yükü ile faize dayalı finansal zarar dahil 2 milyon 686 bin 400 liranın kamu zararına konu olduğu, bu tutarın tamamının ise kamu davası açılmadan önce 15 Nisan 2026'da Nurhak E.'nin avukatı tarafından savcılık adına açılan banka hesabına yatırıldığı kaydedildi.

İÇ DENETÇİLİK YAPMADAN 'HUZUR HAKKI'

İddianamede, Muhittin Böcek'in sevgilisi olduğu iddia edilen Melek K.'nin 2019'da ALDAŞ'ta iç denetçi olarak görevlendirildiği, bu görevlendirmenin sonraki yıllarda da yenilendiği, ancak görevini fiilen yerine getirmediği öne sürüldü. Şirketin savcılığa gönderdiği yazıda, Melek K. ile yüz yüze veya telefonla iletişim kurulmadığı, iç denetim raporlarının şirketin muhasebe birimince hazırlanıp imzalanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi. İddianamede, Melek K.'nin savunmasında da iç denetçilik görevini fiilen yerine getirmediğine ilişkin anlatımlarda bulunduğu kaydedildi.

ZARARI SAVCILIĞIN BANKA HESABINA YATIRMIŞ

Melek K.'ye 3 Haziran 2019 ile 1 Ekim 2025 arasında fiili hizmeti bulunmadığı halde huzur hakkı ve huzur hakkı fark ödemesi yapıldığı belirtildi. Bilirkişi raporunda, 1 milyon 620 bin 43 lira net huzur hakkı ve vergi yükü ile 292 bin lira ticari faizi olmak üzere toplam 1 milyon 912 bin 43 liranın kamu zararına konu olduğu tespitine yer verildi. Bu tutarın tamamının, kamu davası açılmadan önce 26 Mart 2026'da Melek K. tarafından savcılık adına açılan banka hesabına yatırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı