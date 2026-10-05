Haberler

Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasına dair somut bilgiye ulaşıldığını duyurdu. Gözaltındaki anne Nihal Beyit'in ifadesinde İzmir dışında yaşayan bir kişinin adını verdiğini aktaran Anlı, "Bu kişi için 'Sakallı Hamid' deniliyor, bulunması için çalışmalar sürüyor" diyerek jandarma ekiplerinin şahsı yakalamak üzere harekete geçtiğini belirtti.

  • Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamid Yorulmaz dosyasında 'Çocuğun Soybağını Değiştirme', 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali', 'Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı.
  • Hamid Yorulmaz'ın annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
  • Müge Anlı, canlı yayında annenin ifadesine dayanarak Hamid'in biyolojik babasının İzmir dışında yaşayan ve 'Sakallı Hamid' olarak anılan biri olduğunu duyurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan ‘ Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında işlenen Hamid Yorulmaz dosyası, yargıya taşınmasının ardından yeni bir boyut kazandı. Talasemi (Akdeniz anemisi) tedavisi gören ve hayati önem taşıyan kök hücre nakli için biyolojik babasını bulmaya çalışan 18 yaşındaki Hamid'in çağrısı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın öz babası olmadığını öğrenen gencin iddiaları sonrası adli süreç başlatıldı.

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları belli oldu. Savcılık açıklamasında incelemenin; "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin Torbalı ve Tire ilçelerinde çok sayıda kişinin ifadesine başvurduğu ve kapsamlı delil topladığı öğrenildi.

ANNE VE DAYI GÖZALTINDA

Soruşturma çemberinin daralmasıyla birlikte dosyanın ana şüphelileri konumundaki anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz, ifadeleri alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"İZMİR DIŞINDA YAŞAYAN BİRİNİN ADINI VERDİ"

Öte yandan Müge Anlı, canlı yayında biyolojik babanın kimliğine dair ilk somut bilginin alındığını duyurdu. Anlı, annenin verdiği ifadeye işaret ederek "Hamid'in babası olarak İzmir dışında yaşayan birinin adını verdi. Bu kişi için 'Sakallı Hamid' deniliyor, bulunması için çalışmalar sürüyor" açıklamasında bulundu. Jandarma ekiplerinin şahsın tespiti ve yakalanması için yürüttüğü operasyonel çalışmalar devam ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 185 sitede yayınlandı.
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu
Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! 'General Armageddon' geri dönüyor

"General Armageddon" geri dönüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise 'Bırakın onu' dedi! Sonrasında yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı

Polis o sözü duyunca yerden kalktı! Görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

9. kez ameliyat olmuştu! Şimdi tek bir dileği var
Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı

Işıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı
'Annem hasta' deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi

Aman dikkat! İş yerinizden izin alırken iki kez düşünün
Gemlik'teki çifte ölümde korkunç gerçek! Komşuları gözaltında

Karı kocanın korkunç sonu! Katil çok yakınlarından çıktı
Adana'da sevgilisinin evinde pencereden düşüp ölen Özhan Öztürk'ün eşi konuştu: Kocamı attıklarını düşünüyorum

Sevgilisinin evinde pencereden düştü! Eşi: Kaçacak adam değildi
İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı

Önerge kabul edilince ortalık karıştı! Ülkeye girişi resmen yasaklandı