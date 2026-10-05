Haberler

Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı Haber Videosunu İzle
Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’de bir düğünde geline takı olarak iPhone 18 Pro takıldı. Gelen misafirle soğuk bir şekilde tokalaşan gelin, takıyı gördükten sonra şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'de gerçekleşen bir düğün merasiminde, takı töreni sırasında sıra dışı bir an yaşandı. Düğün salonunda tebrikleri kabul eden gelin, sıradaki misafirin hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı.

SOĞUK MİZAÇ YERİNİ ŞAŞKINLIĞA BIRAKTI

Tebrik sırasındaki davetli, altın ya da para yerine geline takı olarak kutusunda bir iPhone 18 Pro takdim etti. Hediyeyi gördüğü anda donup kalan ve şaşkınlığını gizleyemeyen gelinin yüzündeki değişim dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir

İdamı başarısız olmuştu: Christa Pike yeniden infaz edilebilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın "Altın Çocuk"u hayatını kaybetti
Bursa'da 2 kişiyi öldüren alkollü sürücü kazadan sonra arabasını sordu! 22,5 yıla kadar hapsi istendi

2 kişinin ölümüne neden oldu, yaralıları değil arabasını sordu
Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi

Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi
FBI'dan Çin casusluğu operasyonu! Hedefte Tayvan liderinin oğlu vardı

Güzelliğine aldanmayın! Şeytani plana hazırlanırken böyle yakalandı
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı
Manisa'daki çifte cinayetin sırrını balistik raporu çözdü! Katil, aynı gün ormanda ölü bulunan adam çıktı

Çiftin katili belli oldu! Aynı gün ormanda ölü bulunmuştu
10 yıllık eşinin soyadını yanlış yazdılar! Elvin Levinler'den güldüren tepki

Bali'de düğün yaptılar, Türkiye'ye dönünce soyadları değişti!