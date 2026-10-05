Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı

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İzmir'de gerçekleşen bir düğün merasiminde, takı töreni sırasında sıra dışı bir an yaşandı. Düğün salonunda tebrikleri kabul eden gelin, sıradaki misafirin hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı.

SOĞUK MİZAÇ YERİNİ ŞAŞKINLIĞA BIRAKTI

Tebrik sırasındaki davetli, altın ya da para yerine geline takı olarak kutusunda bir iPhone 18 Pro takdim etti. Hediyeyi gördüğü anda donup kalan ve şaşkınlığını gizleyemeyen gelinin yüzündeki değişim dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com