3 belediyede 11 Haziran'da seçim yapılacak

3 belediyede 11 Haziran'da seçim yapılacak
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3 belediyede 11 Haziran'da seçim yapılacak
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CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanları tutuklanan ve görevden alınan Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece belediyelerinde 11 Haziran'da seçim yapılacak. Tutuklanan başkanların yerine başkanvekilleri seçilecek.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 isimden 22'si tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Adana Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya Tekin'in Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Belediye başkanları hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verilen açıklamada, Çaykara hakkında, "icbar suretiyle irtikap", Akgün hakkında "rüşvet almak ve icbar suretiyle irtikap", Bahçetepe hakkında "rüşvet almak", Aydar hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve Tekin hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ve tutuklanmalarına karar verildiği hatırlatıldı.

3 BELEDİYEDE SEÇİM YAPILACAK

Tutuklanan ve görevden alınan belediye başkanlarının yerine başkanvekili seçimi gerçekleştirilecek. Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece belediyelerinde 11 Haziran'da seçim yapılacak.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNihat Coktas:

hadi 100.80 le yıkın şu akp yi iradenin halk olduğunu anlasınlar

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Haber YorumlarıSefs:

CUMHURBAŞKANLİGİ SECİMLERİDE YENİLENSİN....

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

hepiniz istifa edin verin akpye rahat etsinler seçimle alamayanlara siz verin ülkenin geldiği hale bak yazık

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