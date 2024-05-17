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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Fuzuli ve Şuşa'yı ziyaret etti

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirerek 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Şuşa şehirlerini ziyaret etti. Lukaşenko, şehirlerdeki imar ve ihya çalışmalarını inceledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Şuşa şehirlerini ziyaret etti.

Lukaşenko, dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Bakü'de gerçekleştirdiği temasların ardından bugün uçakla Fuzuli'ye geldi. Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda Lukaşenko'yu Aliyev karşıladı.

Fuzuli şehrinde Ermenistan'ın işgali döneminde yapılan yıkımı yerinde inceleyen Aliyev ve Lukaşenko'ya, burada gerçekleştirilen imar ve ihya çalışmaları hususunda bilgi verildi.

Aliyev ve Lukaşenko, daha sonra Şuşa şehrine geçerek buradaki tarihi anıtları gezdi, imar ve ihya çalışmalarını inceledi.

Lukaşenko, temaslarını tamamlamasının ardından Azerbaycan'dan ayrıldı.

Lukaşenko'yu Fuzuli Uluslararası Havalimanı'ndan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov uğurladı.

Kaynak: AA / Güncel

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