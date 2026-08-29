Haberler

Galatasaray-Göztepe maçının sonunda büyük sürpriz

Galatasaray-Göztepe maçının sonunda büyük sürpriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe’yi 3-2 mağlup etti. Maç sonunda Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, yeşil sahaya indi. Taraftarlarla bir araya gelen Portekizli yıldız, tüm tribünlere giderek üçlü çektirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu anlarda büyük sevinç yaşadı.

  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
  • Galatasaray'ın Milan'dan transfer ettiği Rafael Leao, maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inerek tüm tribünleri gezdi ve taraftarlarla üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Göztepe’yi ağırlayan Galatasaray, nefes kesen mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmayı başardı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Rams Park tribünlerinde unutulmaz anlar yaşandı.

RAFAEL LEAO SAHAYA İNDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Milan'dan kadrosuna katarak dünya futbolunda büyük ses getirdiği yeni transferi Rafael Leao, galibiyetin ardından yeşil sahaya ayak bastı. Bitiş düdüğü sonrası saha ortasına gelen Portekizli süper yıldız, tribünleri coşturan özel bir gösteriye imza attı.

TRİBÜNLERİ GEZİP ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Taraftarların tezahüratları eşliğinde stadyumdaki tüm tribünleri tek tek dolaşan Leao, taraftarla bütünleşti. Coşkunun tavan yaptığı anlarda bayrak dalgalandıran ve tüm stada üçlü çektiren yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı renklere hızlı bir giriş yaptı. Tribünlerin büyük sevgi gösterisinde bulunduğu ve uzun süre alkışladığı Leao, Galatasaray kariyerinin ilk iç saha galibiyetini taraftarıyla birlikte kutlamış oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Cem Yılmaz'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar

Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim

Seçim vaadini ağzından kaçırdı
4 şutta 2 gol! Rizespor'dan Gaziantep'te kritik galibiyet

4 şut çekip 2 gol attılar ve kazandılar! Süper Lig'de ilginç maç
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı

Hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi

Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif
Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet

1. Lig'de tarihi galibiyet!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir' dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi

Külliye'den gelen "AİHM" çağrısına AK Partili Türkeş’ten sert yanıt