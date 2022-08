Bedri Serter'den Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na: 'Sanayicilerimize Tehditleriniz İşlemez'

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sanayicilere yönelik "Kredi çekip döviz alanları biliyoruz, elimizde listesi var" sözlerine "Bu ülkenin ekonomisini ayakta tutmak için canını dişine takarak mücadele eden sanayicilerimize tehditleriniz işlemez. Kendi hatalarınızı sanayicilerimize mal edemezsiniz. Üretimi teşvik eden değil sanayiciyi tehdit eden anlayış bu ülkeyi daha fazla yönetemez" diye tepki gösterdi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun İstanbul Sanayi Odası'ndaki yüksek kredi faizlerinden şikayet eden sanayicilere yönelik "Kredi çekip döviz alanları, kredi alıp araba alanları biliyoruz, elimizde listesi var" sözleri, CHP İzmir Milletvekili ve Ekonomi Masası Üyesi Bedri Serter'in tepkisini çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Serter, "Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidar olduğu günden bugüne iktidara destek olan, ülke ekonomisine destek olmak için pandemi süreçleri gibi zor süreçler dahil olmak üzere gecesini gündüzüne katarak çalışan, kalifiye istihdama destek vermek için çalışan sanayicilerimiz var biliyoruz. Dün, sizin politikalarınıza destek olduklarında, sizin tepeden gelen istek ve taleplerinize ses çıkarmıyorlarken sanayicilerimiz iyi şimdi ise sizin üstünü örtmeye çalıştığınız suçların suçluları öyle mi?" diye konuştu.

İktidarın özellikle son birkaç yıldır sanayicilerin birikimine el koymak için çaba harcadığını iddia eden Serter, "Şimdi de iktidar bütün sanayicileri aynı kefeye koyarak, ucuz kredi kullanarak stokçuluk yaptıklarını söylüyor, yetmiyor 'elimizde listeler var, paylaşırız' diyor. Şunu sormak istiyorum, sanayicileri karşısına alan ve onlardan büyük bir tepki gören Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı ne düşünüyor?" dedi.

Bedri Serter, şöyle devam etti:

"Daha geçtiğimiz hafta 12 aylık ihracatımız 250 milyar doları yakaladı diyen Bakan Sayın Varank'a da Merkez Başkanı'na da bu başarının sanayicilerin eseri olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca, uyguladığı ve sonucu tamamen istikrarsızlık olan ekonomi politikalarının sonucunda oluşan enflasyonun sorumlusu olarak sanayicileri göstermek, Türkiye'nin sanayici altyapısına dinamit atmaktan başka bir şey değildir. Nitekim, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan, Kavcıoğlu'na gereken cevabı vermiştir."

"İŞİ GÜCÜ BIRAKTI LİSTE Mİ TUTUYOR"

CHP Ekonomi Masası olarak bugüne kadar 40'ın üzerinde şehri gezdiklerini ve özellikle sanayicilerle bir araya geldiklerini vurgulayan Serter, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin her yerinde sanayiciler, kendilerinin önlerinin kapatıldığını söylemekte ve sanayide çözüm odaklı politikalar beklemekteyken ülkenin Merkez Bankası Başkanı, zaten yarınını, önünü göremeyen sanayicilere bir de 'stokçuluk' ithamında bulunmaktadır. İktidarın bakanları yetmiyor Merkez Bankası başkanları da siyasi söylemleriyle ortamı geriyor. Sanayicinin yaptığı dış ticaret işlemleri dövize dayalı. Bu nedenle sanayicilerin kenarda döviz tutuyor. İktidara güvenmediği için kenarda döviz tutan sanayiciye 'stokçu' denebiliyor. Yetmiyor, 'ucuz kredi kullanıp döviz ve araba alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde var' deniyor. Bu da iktidarın nefesinin sanayicinin ensesinde olduğunu ve her an artık 'istişarenin değil tehdidin' bundan sonra iktidar tarafından masaya konacağını göstermektedir. Ayrıca soruyorum, Merkez Bankası Başkanı işi gücü bıraktı liste mi tutuyor, böyle bir liste tutmak Merkez Bankası Başkanı'nın işi midir?" diye konuştu.

Bedri Serter, "Bu ülkenin ekonomisini ayakta tutmak için canını dişine takarak mücadele eden sanayicilerimize tehditleriniz işlemez. Kendi hatalarınızı sanayicilerimize mal edemezsiniz. Üretimi teşvik eden değil sanayiciyi tehdit eden anlayış bu ülkeyi daha fazla yönetemez" dedi.