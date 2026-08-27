Makarnada zehir alarmı! İçlerinde dünyaca ünlü markalar da var

Fransa'da yapılan yeni bir araştırma, ülkede en çok tüketilen gıdalardan biri olan makarnaların büyük bir kısmında kanserojen bir ağır metal olan kadmiyum bulunduğunu ortaya çıkardı. Tespit edilen oranlar mevcut Avrupa Birliği yasal sınırlarının altında kalsa da, uzmanlar uzun vadeli ve düzenli tüketimin insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

36 ÜRÜNÜN 34'ÜNDE BULUNDU

Tüketici haklarını koruma dergisi "60 million de consommateurs" tarafından yürütülen geniş çaplı çalışmada, Fransız mutfağının vazgeçilmezi olan makarnaların içerikleri detaylı bir şekilde analiz edildi. Çalışma kapsamında Barilla, Lustucru ve Panzani gibi önde gelen markaların da aralarında bulunduğu, yarısı spagetti ve yarısı penne formunda toplam 36 farklı ürün incelendi. Laboratuvar sonuçlarına göre, bu 36 paketin 34'ünde kadmiyum metaline rastlanırken, sadece iki glütensiz makarnanın tamamen temiz olduğu anlaşıldı. Araştırma, en yüksek kadmiyum oranının Barilla'nın tam buğday makarnalarında olduğunu gösterdi. Testlerde Barilla penne makarnalarında kilogram başına 0,066 miligram, spagettilerinde ise 0,071 miligram kadmiyum ölçüldü.

YASAL SINIRIN ALTINDA ANCAK UZUN VADELİ RİSK TAŞIYOR

Mevcut Avrupa Birliği standartlarına göre, makarnalık durum buğdayındaki kadmiyum oranının kilogram başına en fazla 0,18 miligram olması gerekiyor. İncelenen makarnalardaki oranlar bu yasal sınırın altında yer alsa da, araştırmacılar bu durumun tamamen güvenli olduğu anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Fransızların yarısından fazlasının haftada en az bir kez makarna yediği ve kişi başı yıllık makarna tüketiminin ortalama 9,3 kilogram olduğu göz önüne alındığında, düzenli maruziyetin zamanla böbreklerde hasara yol açabileceği belirtiliyor.

KADMİYUM ORANI NEDEN ARTIYOR?

Araştırmacılar, makarnalardaki kadmiyum seviyelerindeki farklılıkların doğrudan kullanılan ham maddeyle, yani buğdayın yetiştiği toprakla ilgili olduğunu belirtiyor. Toprakta doğal olarak bulunan kadmiyum, tarımsal kirlilik ve yanlış gübreleme gibi uygulamalarla artış gösteriyor ve bitkiler tarafından emiliyor. Fransa Makarna Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Christine Petit, yasal olarak sadece durum buğdayı kullanmak zorunda olduklarını, ancak son yıllarda düşen iç üretim ve artan rekabet yüzünden dışarıdan yapılan buğday ithalatının fazlalaştığını ifade etti.

Öte yandan, Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (ANSES) Mart 2026'da yayımladığı verilere göre, sigara kullanmayan nüfusun kadmiyuma maruz kalma oranının yüzde 98'i gıda tüketiminden kaynaklanıyor. Kanser yapıcı etkisi bilinen bu toksik metal, makarna dışında ekmek, patates ve kahvaltılık gevrekler gibi sık tüketilen gıdalarda da bulunabiliyor.