BBC'den 'The Settlers' Belgeseli: Filistinlilerin Zorlu Yaşamı ve İsrailli Aşırı Sağcıların Hedefleri

BBC televizyonunda yayınlanan "The Settlers" isimli belgesel, İsrail işgali ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki Filistinlilerin yaşamını nasıl zorlaştırdığını ve aşırı sağcı İsraillilerin bölgeye yönelik emellerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

"Ultra Zionists" isimli belgeselle 2011'de Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin belgeselini yapan Louis Theroux, bir kez daha bölgeye giderek Filistinlilerin yaşamlarını ve aşırı sağcı İsraillilerin amaçlarını ortaya koyan yeni bir yapıma imza attı.

Theroux'un yazıp yönettiği ve BBC'de yayımlanan "The Settlers" isimli belgesel, Batı Şeria'daki Filistinlilerin içinde bulunduğu zorlu yaşamı ortaya koyuyor.

Belgeselde, 1967'deki savaşın arından binlerce Yahudi'nin Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarına yerleştiğine işaret ediliyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki işgali nedeniyle Filistinlilerin kendi şehirlerindeki bazı bölgelere giremedikleri, kontrol noktaları nedeniyle saatlerce trafikte beklemek zorunda kaldıkları, hasat döneminde zeytinlerini dahi toplayamadıkları gibi bilinen gerçekler belgeselde bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Mikrofon uzatılan İsraillilerin tamamı, Batı Şeria'nın kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.

"Netanyahu burada yaptıklarımızdan mutlu"

Belgeselde, aşırı sağcı ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle de röportajlar yer alıyor.

Filistin topraklarını gasbetmeyi savunan Nahala Derneği'nin kurucusu Daniella Weiss, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da şiddete bulaşmadığını iddia ediyor.

Gazze'de de "Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını" savunan Weiss, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sayısını 1 milyondan 2 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söylemekten çekinmiyor.

Weiss, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarındaki "Yahudi yerleşim birimlerinin" birçoğunun kurulmasına destek verdiğini övünerek dile getiriyor.

Kendisinin Batı Şeria'da yaptıklarından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mutlu olduğunu dile getiren Weiss, "Netanyahu burada yaptığımız şeyden ve Gazze'ye yerleşim birimleri kurma planımızdan mutlu ama bunu söyleyemiyor." diyor.

"Gazze'nin ve Lübnan'ın tamamı bu 'deve binicilerden' temizlenmeli"

Haham Dov Lior, Gazze sınırı yakınında bir grup İsrailliye yaptığı konuşmada, Filistinliler ile barışın "mümkün olmayacağını" iddia ediyor.

Filistinlileri "vahşiler" olarak itham eden ve Gazze ile Lübnan'daki halkın sürülmesini isteyen Lior, "Bu topraklar ancak İsrail halkına aittir. Gazze'nin ve Lübnan'ın tamamı bu 'deve binicilerden' temizlenmeli." ifadesini kullanıyor.

Texas'tan gelip "Batı Şeria bize ait" diyor

ABD'nin Texas eyaletinde doğup büyüyen ve daha sonra Filistinlilerin Batı Şeria'daki toprağını gasbeden Ari Abramovitz, "Filistinli" kelimesinin kullanılmasından rahatsızlık duyduğunu, Batı Şeria'nın kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.

Lise çağındayken Texas'tan gelerek burada Filistinlilerin topraklarını gasbeden Abramovitz, Batı Şeria'nın ve Gazze'nin "İsrail'e ilhak edilmesi" gerektiğini savunuyor.

Ovit isimli bir İsrailli, Gazze'nin kendilerine ait olduğunu iddia ederek buralara "Yahudi yerleşim yerlerinin" kurulmasını savunuyor.

Filistinlilerin kendi devletlerinde yaşamak istediği sorulan aşırı sağcı İsrailli, "Tevrat'ta bu toprakların Yahudilere verildiği söyleniyor. Burası bizim. Burası Yahudi devleti." cevabını veriyor.

İsrail, "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen 1967'deki muharebede Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmişti.

İşgali pekiştirmek isteyen İsrail, o tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbettiği Filistinlilerin toprakları üzerine yasa dışı konutlar inşa ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.