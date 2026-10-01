Bayburt'ta köy okulundaki 71 öğrenci yapay zeka ve robotik kodlama eğitimi aldı

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Bayburt'ta köy okulunda eğitim öğretim gören öğrencilere, yapay zeka, robotik kodlama ve üç boyutlu tasarım konularında eğitim verildi.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığının bu yıl ilk kez açtığı destek çağrısı kapsamında, Bayburt Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "Geleceğin Mucitleri Köy Okullarında Yapay Zeka ve Deney Temelli Atölyeler" adlı proje uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Örence Ortaokulu'nda 2 gün boyunca çeşitli eğitimler düzenlendi.

Eğitime katılan 71 öğrenci, uzmanların görev aldığı atölyelerde yapay zeka destekli akıllı sulama, hava durumu tahmini, CNZ tezgahı kullanımı, yapay zeka ve deney temelli atölyeler gibi alanlarda yeni bilgilere erişti.

Öğrenciler, eğitimler sayesinde yapay zeka ve robotik teknolojilerin günlük yaşamın yanı sıra tarım ve eğitim gibi alanlarda nasıl kullanılabileceğini de deneyimleme fırsatı buldu.

Proje koordinatörü Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Asif Alan, yaptığı açıklamada, Bayburt Üniversitesinin TÜBİTAK'ın 4009 projesi kapsamındaki son çağrısına hızlı yanıt gösteren ve destek alan kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Alan, projenin öğrencileri teknolojiyle buluşturmayı amaçladığını ifade ederek, "Bu kapsamda eğitmenlerimiz bilim içerikli atölyelerin tamamını icra ettiler. Ayrıca, öğrencilerimize üniversitemizin kütüphanesini, sosyal alanlarını ve milli teknoloji atölyemizi gezdirerek onları bilimin yuvasında ağırlamaya çalıştık." dedi.

T3 Vakfı Bayburt İl Sorumlusu Emrah Bayramoğlu ise eğitimin verimli şekilde geçtiğini belirterek, "Hocalarımızla Örence köyüne giderek öğrencilere yapay zeka ve kodlama üzerine eğitim verdik. Daha sonra onları vakfımızda ağırlayarak kodlama ve yazılım başta olmak üzere Deneyap atölyelerinde bütün derslerin nasıl işlendiğini, hangi eğitimleri verdiğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Remziye Saka ise iki gün süren eğitim boyunca hem eğlendiklerini hem de bilimsel deneyler yaparak yeni şeyler öğrendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA