Batı Afrikalı liderler Africa CEO Forum'da konuştu

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ukrayna- Rusya Savaşı nedeniyle Afrika'da iyice kötüleşen gıda krizine yönelik, kıta ülkeleri olarak ortak çözüm bulunması ve mekanizma geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen Africa CEO Forum'un son panelinde, Afrika'daki gıda, güvenlik ve iklim sorunları ele alınarak, çözüm önerilerinde bulunuldu.

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı da olan Sall, yaptığı konuşmada, Afrika'nın halihazırda yaşadığı gıda krizinin Rusya- Ukrayna Savaşı ile daha da kötüleştiğini dile getirdi.

Afrika'daki tarım sektörünün bazı zorluklarla mücadele ettiğini kaydeden Sall, bunlardan ilkinin, sömürge döneminden kalma alışkanlıkla devamlı aynı ve tek ürün üzerinden tarım yapılması olduğunu söyledi.

Uzun süre aynı ürünün ekilmesinin verimi azalttığını ve bu aşamada da gübrenin öneminin ortaya çıktığını dile getiren Sall, ancak Ukrayna- Rusya Savaşı nedeniyle gübreye de ulaşmanın zorlaştığına dikkati çekti.

Diğer zorluğun suyun yönetimi olduğunu kaydeden Sall, tarımın büyük ölçüde yağışlara bağlı yapıldığını ve yağışların da küresel ısınma nedeniyle öngörülemez olduğunu dile getirdi.

"Gübre ve buğday ithalatı için bir mekanizma kurmalıyız"

Sall, bu sorunlarla mücadelede için çok ciddi yatırımlar gerektiğine dikkati çekerek, bunun için de uzun vadeli finansmanlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Tarımın halihazırda az finansman aldığını, böyle bir dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatı daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Sall, şöyle konuştu:

"Bu savaş tedarik zincirini bozmaya başladı. Bizim gibi ülkeler gübreye ve tahıla ulaşmakta çok güçlük çekiyor. O nedenle Afrika'nın, tüm ortaklarıyla, tıpkı Avrupa'nın gaz satın alma mekanizması gibi bir çözüm bulması gerekiyor. Bu çözüm, bize Rusya'dan gübre veya buğday ithal etmeye devam etmemiz için ödeme yapabilme kolaylığı sağlayacak. Yeteri kadar konuşmuyoruz ama ihtiyaç duyulan gübreyi alamazsak gerçek bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağız."

Sall, yıl sonunda Mısır'da yapılacak COP27'de fosil yakıt konusunda Afrika'nın adil bir uygulama istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Afrika, sera gazı emisyonuna en az neden olan kıta olmasına karşın kendini küresel ısınmayla mücadeleye adadı. Özellikle yenilenebilir enerji için savaşıyoruz. Kömür, akaryakıt ve bir asırdan fazladır petrol kullanan ve hala kullanmaya devam edenlerin Afrika'yı, doğal kaynaklarını (fosil yakıt) kullanmasını engellemesi düşünülemez. Umarım COP27'de bu konuda dengeli bir anlaşmaya varabiliriz."

Sall, Sahel'deki terör sorununa ilişkin soru üzerine de Asya ya da Libya'daki terör sorunlarında küresel koalisyonların devreye girdiğini anımsatarak, Afrika'nın da uluslararası finansmanlara ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

"Fosil yakıtlar konusunda cezalandırılıyoruz"

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum da ülke topraklarının büyük kısmının tarım ve hayvancılığa uygun olmadığını, tarıma uygun arazilerin de en ufak bir yağış değişikliğinden ciddi etkilendiğini kaydetti.

Bazoum, 2021'deki yağış azlığı nedeniyle tarım üretiminin bir önceki yıla oranla yüzde 37 azaldığını anımsatarak, bu sene de benzer tabloyla karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Nijer'in komşuları nedeniyle yaşadığı güvenlik sorunun da tarım faaliyetlerini engellediğini kaydeden Bazoum, küresel gıda krizi yüzünden fiyatların arttığını ve temel gıda ihtiyacının büyük kısmını ithal eden Afrika'nın bu artıştan daha çok etkilendiğini vurguladı.

Bazoum, ülkesinde gıda kriziyle karşı karşıya olan 4,5 milyon kişi için özel destek programları hazırladıklarını ve ücretsiz gıda dağıtımı ya da maliyetinin yarı fiyatına tahıl ve buğday satışı gibi uygulamalara gittiklerini dile getirdi.

Tarımda üretimi güçlendirmek istediklerini ancak enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğunu anımsatan Bazoum, hedefleri yüksek olsa dahi sahadaki gerçeklerin kendilerini kısıtladığını belirtti.

Bazoum, fosil yakıtlar konusunda Afrika'nın haksızlığa uğradığını vurgulayarak, "Kullanılması gereken fosil kaynaklarımız var, buna yatırım yapacak, kömürden elektrik üretebilecek şirketlerimiz var ancak bunun finansmanını kendimiz sağlayamıyoruz. Bunun için banka kredileri kullanılıyorduk ancak fosil yakıtları azaltma gibi önlemler alındığında, kredi verecek banka bulamıyoruz. Yani cezalandırılıyoruz ve bu adil değil." ifadelerini kullandı.

Panelde, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tiemoko Meyliet Kone de konuşma yaptı.