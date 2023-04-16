Başkentte bayram çikolataları depremzedelerin emeğiyle hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Ankara'ya yerleşerek çikolata fabrikasının kendileri için açtığı kontenjanla işe başlayan 86 afetzede, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla artan siparişleri yoğun tempoyla hazırlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Ankara'ya yerleşerek çikolata fabrikasının kendileri için açtığı kontenjanla işe başlayan 86 afetzede, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla artan siparişleri yoğun tempoyla hazırlıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından başkente gelen depremzedeler, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çikolata fabrikasında işe başladı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunlaşan siparişleri yetiştirmek için büyük çaba gösteren afetzedeler, depremlerin ardından yaşadıklarını ve Ankara'daki yeni hayatlarını AA muhabirine anlattı.

"Yeni bir işe ve yeni bir hayata başladım"

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan 45 yaşındaki Sabahat Tütüncüoğlu, afetin ardından eşi ve çocuklarıyla Ankara'ya geldi.

Sincan ilçesine yerleşen Tütüncüoğlu, çikolata firmasının depremzedeler için kontenjan açması üzerine başvuruda bulundu. 5 hafta önce işbaşı yapan Tütüncüoğlu, fabrikanın paketleme bölümünde çalışmaya başladı.

Tütüncüoğlu, yeni bir şehirde yepyeni bir hayata alışmaya çalıştığını belirterek, "Önümüz bayram, biz de hep birlikte bayram hazırlığı yapıyoruz. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz." dedi.

Depremin kendisi ve ailesinde büyük korkuya neden olduğunu dile getiren Tütüncüoğlu, "Bir gecede her şeyimizi kaybettik. Bir gece önce her şeyimiz vardı ama sabah uyandığımızda artık hiçbir şeyimiz yoktu. Depremin ardından çocuklarım ve eşimle Ankara'ya geldim. Yeni bir işe ve yeni bir hayata başladım." dedi.

"İş benim için büyük şans oldu"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oturdukları apartmanda depreme yakalanan 21 yaşındaki Zeynep Aksu da Ankara'ya gelerek yeni bir hayata başladığını söyledi.

Anaokulu öğretmenliği bölümünden mezun olan Aksu, bir aydır çalıştığı fabrikada bayram öncesi üretime yoğun şekilde devam ettiklerini belirtti.

Aksu, 6 Şubat'taki depremlere eşiyle uykuda yakalandığını ifade ederek, deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"4 katlı apartmanın 4. katında oturuyorduk. Oradan çıkmak, sabah olduğunda enkazları görmek ve o manzarayı kafamızdan atmaya çalışmak bizim için çok zordu. Her şeyimizi kaybettiğimizde ailece oturup bir karar aldık ve Ankara'ya yerleştik. Sıfırdan bir hayat kurmak için başladığım iş benim için büyük şans oldu."

"Yeni bir hayata atılmak bana yeni bir nefes oldu"

Depremin yıkıcı etkisini Malatya'da yaşayan 28 yaşındaki gıda mühendisi Mehmet Çelik, iş başvurusunun kabul edilmesinden sonra Ankara'ya yerleştiğini ve bugün itibarıyla fabrikanın kalite kontrol biriminde görev aldığını söyledi.

Çelik, yıkıcı etkilerini geride bırakmaya çalıştığı deprem anına ilişkin, "Deprem anında çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Yer yerinden oynadı. Evimiz ve şehirdeki çoğu bina ağır hasar aldı." diye konuştu.

Depremi yaşayan herkes gibi zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Çelik, "Zor süreçlerden sonra yeni bir hayata atılmak bana yeni bir nefes oldu. Yaralarımızı bir nebze de olsun sarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Depremin ardından en büyük ihtiyacın iş olduğunu fark ettik"

Firmanın yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız da yaklaşık 1100 kişiyi istihdam ettiklerini dile getirdi.

Depremin ilk günlerinden itibaren afet bölgesindeki vatandaşların kalıcı ve uzun vadedeki ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçtiklerine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"En büyük ihtiyacın iş olduğunu fark ettik. Deprem bölgesinden Ankara'ya çok fazla depremzede geldiğini öğrenince firma olarak bir kontenjan oluşturduk ve depremzede vatandaşlarımızı istihdam etmeye başladık. Şu an deprem bölgesinden gelen 86 vatandaşımız firmamızın hemen her kademesinde görev alıyor."