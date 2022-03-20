Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl ilki gerçekleştirilen tören ile 2021 yılında Ankara'da hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, idareciler, STK temsilcileri, sanatçılar, sporcular ve iş dünyasından isimler ödüllerine kavuştu.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Medya Ankara tarafından gerçekleştirilen, programda Vefa Sosyal Destek Ödülü Ankara Valisi Vasip Şahin'e, Yılın Milletvekili Ödülleri AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'a, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'na, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'a, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'a, Sosyal Belediyecilik Ödülü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Başkent Kültürüne Katma Değer Ödülü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'a, Kent Kimliğine Değer Ödülü Tarih ve Kültür Belediyeciliği Ödülü Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e, Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a, Sıfır Atık Ve İklim Değişikliği Belediyeciliği Ödülü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a, Sanat ve Teknoloji Belediyeciliği Ödülü Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'a ve Katılımcılık ve Ortak Akıl Ödülü Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a verildi.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili ve AK Parti Meclis Üyesi Av. Fatih Ünal, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Av. Eyüphan Korkmaz, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, kurum müdürleri, STK başkanlarının yanı sıra yoğun katılımla gerçekleştirilen törende konuşan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, ödül alacak kişileri belirlerken jüri heyeti ile değil Medya Ankara'nın bizzat sahadaki gözüyle belirlediklerini ifade etti.

"BU ŞEHİRDE BİNLERCE BAŞARI HİKAYESİ VAR"

Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, "Medya Ankara olarak 3 yıl önce çıktığımız bu yolculukta, Ankara'nın 25 ilçesi başta olmak üzere, hem Ankara hem de ülke gündeminden haberler, videolar ve röportajlarla dijital yayıncılık alanında önemli bir yer edindik. Bugün Ankara'nın en çok takip edilen haber sitesi konumuna ulaşarak, aylık 5 milyonu aşan, son dönemde 10 milyona dayanan erişimimizle büyük bir başarı elde ettik. 3 Yıl Boyunca doğru hızlı ve tarafsız yaptığımız haberleri gece gündüz, kar, kış, sıcak, soğuk demeden, ilçe ilçe, sokak sokak Ankara'daki tüm gelişmeleri ekranlara taşıdık. Başkente Değer Ödülleri'nin sahiplerini de bu şekilde belirledik. Özümüz elbette ki memleketimiz ama hepimizin Ankara için söyleyecek sözü var. buradaki söz kelimesini biz hem asli, hem de mecazi anlamda kullanıyoruz. Ankara için kimisi sanatıyla, kimisi sporuyla, kimisi siyasetiyle, kimisi iş dünyasındaki yatırımlarıyla konuşuyor. Ödül töreninin planlamasına başladığımızda gördük ki aslında bu şehirde binlerce başarı hikayesi var." dedi.

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun ödülünü Av. Bedia Teymur takdim etti

Başkente Değer Ödülleri töreni kapsamında ödüle layık görülen isimler ise şöyle;

Ankaralıların ve Ankara'ya hizmet edenlerin ödül aldığı törende ödüller protokol sıralamasına göre değil karma olarak dağıtıldı.

Ankara'da Spora Katkı Ödülü Ampute Milli Takım Kaptanı Rahmi Özcan Meslekte Hizmetine Vefa Ödülü Batuhan Yaşar, Vefa Sosyal Destek Ödülü Ankara Valisi Vasip Şahin Sosyal Belediyecilik Ödülü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kent Kimliğine Değer Ödülü Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran En Çalışkan Sendika Yöneticisi Ödülü Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Recep Dere Ağız Ve Diş Sağlığı Sektörü Başarı Ödülü Nisa Dental Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uslu Yılın Milletvekili Ödülü İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral Ankara'da Hayvancılığa Katkı Ödülü Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş Ankara Üretimine Katkı Ödülü Ankara Mobilyacılar Ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı Sıfır Atık Ve İklim Değişikliği Belediyeciliği Ödülü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Ankara'da Spora Katkı Ödülü Milli Güreşçi Taha Akgül Katılımcılık Ve Ortak Akıl Ödülü Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz Başkent Kültürüne Katma Değer Ödülü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan İnşaat Sektörü Başarı Ödülütr İnvest Mimarlık Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Gökay Bilişim Sektörü Başarı Ödülü Cerebrum Tech Yönem Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul Tarih Ve Kültür Belediyeciliği Ödülü Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Sanat Ve Teknoloji Belediyeciliği Ödülü Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Başarı Ödülü Madalyon Psikiyatri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Yatırım Ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Yerel Yönetimlere Katkı Ödülü Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer Ankara'da Spora Katkı Ödülü Milli Güreşçirıza Kayaalp Kozmetik Sektörü Başarı Ödülü Eyüp Sabri Tuncer Kozmek Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer Ankara'ya Hizmetine Vefa Ödülü Oğuz Yılmaz, Sanatçı Adına Eşi Aylin Yılmaz Medikal Sektörü Başarı Ödülü Ortotek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Düger Tarımsal Desteklerden Maksimum Verim Ödülü Ankara İl Tarım Ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz Yılın Eğitim Kurumu Ödülü Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkanvekili Mirkan Aydın Yılın Milletvekili Ödülü Ak Parti Ankara Milletvekili av. Zeynep Yıldız Ankara'da Spora Katkı Ödülü Para Taekwondo Dünya Şampiyonu Seçil Er Teknoloji Ve İnovasyon Ödülü Ankara İvedik OSB Ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin Çözüm Odaklı Çalışma Ödülü Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman Ankara'da Spora Katkı Ödülü Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Azra Sarı Ankara'ya Hizmet Ödülü Gazeteci/ Hürriyet Gazetesi Ankara Muhabiri Murat Yılmaz Kişiliğiyle Örnek Sporcu Ödülü Milli Futbolcu Ahmet Çalık Adına Ailesi Türkçe'ye Hizmet Ödülü Ukda - Uluslararası Kültür Ve Dil Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek Yılın Milletvekili Ödülü CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu Ulaşım Esnana Destek Ödülü Sincan Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın Ankara Gençliğine Katkı Ödülü Önder Ankara İmam Hatipliler Derneği Başkanı Uğur Korkmaz Ankara'da Spora Katkı Ödülü Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım Metal Sektörü Başarı Ödülü Ostim Sanayici Ve İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci Ulaştırma Sektörü Başarı Ödülü Ankara Yurt İçi Lojistik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Beyazkılıç Ankara Basınına Katkı Ödülü Kültür Ve Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir Ankara'ya Yatırım Ödülü Gimat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aydoğan Proje Yarım Sektörü Başarı Ödülü Avrasya Danışmanlık Proje Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hasgül Ankara'ya Hizmet Ödülü Gazeteci/ İlksayfa Gazetesi Muhabiri Osman Akdoğan Ankara'da Spora Katkı Ödülü Paralimpik Oyunları Masa Tenisi Olimpiyat Şampiyonu Abdullah Öztürk Ankara'da Spora Katkı Ödülü Paralimpik Oyunları Masa Tenisi Olimpiyat Üçüncüsü Ali Öztürk Gayrimenkul Sektörü Başarı Ödülü Seven Gyd Gayrimenkul Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Murat Akın Sosyal Medya Başarı Ödülü Angara Bebesi Youtube Kanalı Yöneticisi Burak Sezgin Turizm Sektörü Başarı Ödülü TURSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ceren Anadol Kalite Belgelendirme Sektörü Başarı Ödülü Sigmacert Belgelendirme Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cihan Sosyal Medya Başarı Ödülü Kolaçan Youtube Sayfası Yöneticisi Mevlüt Sağlam Uluslararası Başarı Ödülü Karamemiş & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Karamemiş

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