Başkan Ergün, 563. Akhisar Çağlak Festivali'ne Katıldı - Haberler

563. Akhisar Çağlak Festivali'nin açılış töreni, Şeyh İsa Camii önünde gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Akhisar Garnizon Komutanı Mehmet Şahin, Bosna Hersek Donju Vakuf Belediye Başkanı Huso Susic, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, Akhisar MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Adem Duran, Akhisar AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Akhisar İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, İstiklal Marşı ve Kur'an Tilavetiyle Başladı

Tören alanına gelen Başkan Ergün'ü, Şeyhisa Mahalle Muhtarı Zafer Kara çiçekle karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra törenin açılış konuşmasını yapan Şeyhisa Mahalle Muhtarı Zafer Kara, Çağlak Festivali'nin ve Şeyh İsa'nın hayatı ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu kürsüye davet edildi. Törene katılanlara teşekkür eden Dutlulu, festivalin önemine ve tarihçesine dikkat çekti. Konuşmanın ardından festivale katkı sağlayan muhtarlara Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından plaket takdim edildi.

Başkan Ergün, Şehitlerimizi Andı

Bosna Hersek Donju Vakuf Belediye Başkanı Huso Susic de, festivalde ve Akhisar'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, konukları şehrine davet etti. Törende bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, sözlerine şehitlerimizi anarak başladı. Başkan Ergün, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman evlatlarımız Abdulkadir Güler, Onur Doğan, Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya ve Celal Tekedereli'ye yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim, hainlere fırsat vermesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Salgında Yaşamını Yitirenleri Andı

Çağlak Festivali'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Ergün, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda vatandaşımızın ölümüne neden olan Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 yıldır ne yazık ki bir araya gelemedik. Festivallerimizi yapamadık, hemşerilerimizle buluşamadık ve hatta bayramlarımızı bile sevdiklerimizle kutlayamadık. Çok şükür artık dünya bu elim salgından kurtulma noktasına geldi. Ben öncelikle bu salgında yaşamını yitirenleri rahmetle anıyor, bu uğurda özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza da bir kez daha canı yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Sizlere hizmet etmek bizim için mutluluk"

Köklü festivalin önemine vurgu yapan Başkan Ergün, "UNESCO tarafından dünya kültürel miras listesine alınan Çağlak Festivali'nin ne kadar anlamlı olduğunu, Şeyh İsa hazretlerinin ne kadar önemli bir kişilik olduğunu hepimiz biliyoruz. İlim tahsili için Akhisar'ımızdan ayrılmış, ancak, bilim saçmak üzere ilçemize geri dönmüş ve Akhisarlılara ilim öğretmiştir. Akhisarlı hemşerilerimiz de bu güzel insanın Akhisar'a dönüşünü tam 563 yıldır kutluyor. Bu güzel festival, sizlerin geçmişine ne kadar sadık olduğunu, bilime ne kadar önem verdiğini ve ne kadar değer bilir olduğunuzu da gösteriyor. Böylesine güzel bir ilçede siz değerli hemşerilerim ile bir arada olmak ve sizlere hizmet etmek bizler için çok büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Mesir Macunu Festivali'ne Değindi

Konuşmasında Mesir Macunu Festivali'ne de değinen Başkan Ergün, "Bir başka köklü festivalimiz de hepinizin bildiği gibi Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali. UNESCO tarafından kültürel miras listesinde olan bu önemli festivali, ne yazık ki 3 senedir Kovid-19 salgını dolayısıyla yapamadık. Bu yıl ki festival hazırlıklarına başladığımızda, bu salgın hala tehdit oluşturuyordu. O açıdan Festival Komitemiz, özünde sağlık olan bir festivalin herhangi bir insanımıza hastalık bulaştırmasın düşüncesiyle yapılmamasını uygun buldu. İnşallah gelecek sene çok büyük coşku ve heyecanla festivalimizi kaldığımız yerden kutlamaya devam edeceğiz. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim" dedi.

Festivalde Emeği Geçenlere Teşekkür Etti

Daha yaşanabilir bir Akhisar için Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün; hizmetlerini, yatırımlarını ve projelerini sürdürdüğünü belirten Başkan Ergün, sözlerini şöyle noktaladı: "Her alanda yaşayan, geleceğe umutla bakan, sağlıklı bir Manisa ve Akhisar inşa etmek için ilk günkü aşk ve heyecanla çalışıyoruz. Gerek burada bulunan Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ile gerekse de kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde Akhisar'ımızın güzelliğine güzellik katıyoruz. Verimli toprakları olan, sanayisi ile ülke ekonomimize değer katan ve her şeyden önemlisi çalışkan insanlara sahip olan Akhisar'ımızı daha iyi yerlere getirmek hepimizin ortak gayesidir. Bu duygularla, Çağlak Festivali vesilesiyle bu önemli ve köklü geleneği yaşatan, sahip çıkan, gelecek kuşaklara aktaran tüm Akhisarlı hemşerilerime, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Akhisar Belediyemize ve bu etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Vali Karadeniz Festivalin Hayırlı Olmasını Diledi

Son olarak Manisa Valisi Yaşar Karadeniz kürsüye davet edildi. Sözlerine şehitlerimizi anarak başlayan Vali Karadeniz, Manisa'nın Türkiye'nin en köklü festivallerinden iki tanesine sahip olduğuna dikkat çekti. Konuşmaların ardından Akhisar İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, festival duasını gerçekleştirdi. Duayla birlikte açılış töreni noktalandı.

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