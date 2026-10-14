Haberler

Basın Konseyi, Halk TV'ye TMSF'nin kayyum atamasını ve ekran karartmasını kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basın Konseyi, Halk TV'ye TMSF'nin kayyum atamasını ve ekran karartmasını kınadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basın Konseyi, Halk TV'ye yönelik operasyonu, TMSF'nin kayyum atamasını ve ekranların karartılmasını anti-demokratik müdahale ve sansür olarak kınadı. Konsey, sadece gazetecilik yaptıkları için tutuklanan ya da ev hapsindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

(İSTANBUL) Halk TV'ye yönelik operasyonla ilgili bir açıklama yapan Basın Konseyi, Halk TV'nin sesinin kısılmasını, halkın haber alma hakkına ve demokrasiye en büyük darbe olarak niteledi. Açıklamada "Unutulmamalıdır ki, basın özgürlüğü sadece gazetecilerin çalışma hakkı değil, aynı zamanda demokratik bir toplumun nefes borusudur. Bu borunun kesilmesi, ülkeyi karanlığa ve tek sesliliğe mahkum etmektir." denildi, 'anti-demokratik müdahale' ile 'sansür uygulaması' kınandı. Açıklamada, "Sadece gazetecilik yaptıkları için tutuklanan ya da ev hapsinde tutulan tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını, anayasa ve yasalarla koruma altında bulunan gazetecilik mesleğinin yaşatılması için gerekli adımların atılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Basın Konseyi'nin açıklaması şöyle:

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE ÇOK SESLİLİK ADINA KAPKARA BİR GÜN"

"Türkiye'nin en çok izlenen bağımsız yayın kuruluşlarından biri olan Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına şafak vakti düzenlenen polis baskını, ekranların karartılması ve yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanması, basın özgürlüğü ve çok seslilik adına kapkara bir gün olarak tarihe geçmiştir.

"AMAÇ MUHALİF BİR SESİ SUSTURMAK"

Soruşturmanın hukuki gerekçeleri ne olursa olsun, bir medya kuruluşunun kapısına polis barikatı kurmak, gazetecilerin, editörlerin ve televizyon emekçilerinin binaya girişini engellemek ve canlı yayını tamamen durdurmak asıl amacın hukuku işletmek değil, muhalif bir sesi susturmak olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Şirket ortakları ya da sahiplerine yönelik yürütülen adli süreçler, bir kitle iletişim aracının tamamen kapatılması ya da sansürlenmesi için bir araç olarak kullanılamaz. Anayasamızın 28. maddesi hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak kadar nettir: 'Basın hürdür, sansür edilemez.' Bir televizyon kanalının yayınını kesmek, toplumun doğru bilgiye ulaşma, sorgulama ve eleştirme hakkını elinden almaktır. Unutulmamalıdır ki, basın özgürlüğü sadece gazetecilerin çalışma hakkı değil, aynı zamanda demokratik bir toplumun nefes borusudur. Bu borunun kesilmesi, ülkeyi karanlığa ve tek sesliliğe mahkum etmektir.

Medya üzerindeki yargısal, ekonomik ve idari baskıların tırmandığı bu süreç, uluslararası endekslerde halihazırda gerileyen ülkemizin demokratik itibarını daha da zedelemektedir. Gazetecilik faaliyetinin idari kararlarla engellenmesi, basın emekçilerinin geleceğinin ve iş güvencesinin gasp edilmesi hiçbir hukuki zeminde meşrulaştırılamaz.

"ANTİ-DEMOKRATİK MÜDAHALEYİ VE SANSÜR UYGULAMASINI KINIYORUZ"

Basın Konseyi olarak;

Halk TV'de de yaşanan bu anti-demokratik müdahaleyi ve sansür uygulamasını kınıyoruz.

Ekranların derhal açılmasını ve gazetecilerin görevlerini özgürce yapabilmesi için gerekli koşulların sağlanmasını bir daha talep ediyoruz.

Gece gündüz demeden kamusal görevini yerine getiren tüm Halk TV emekçilerinin ve meslektaşlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

Sadece gazetecilik yaptıkları için tutuklanan ya da ev hapsinde tutulan tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını, anayasa ve yasalarla koruma altında bulunan gazetecilik mesleğinin yaşatılması için gerekli adımların atılmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde çıkışı
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı

Okulda duvar çöktü, araştırma hastanesi sular altında kaldı
Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Döner, hamburger ve köfte kararı! Bundan sonra zorunlu olacak
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu

Canlı yayında transparan bluz krizi! İzleyici ikna olmayınca...