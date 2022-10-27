Basf Ceo'su: Çin, Öncelikli Ortağımız Olmaya Devam Ediyor

figureIndex0 Brudermueller, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını sunarken, BASF'nin şirket için halihazırda önemli bir pazar olan Çin'de büyümesine devam edeceğine dair güvenini ifade etti.

Brudermueller, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını sunarken, BASF'nin şirket için halihazırda önemli bir pazar olan Çin'de büyümesine devam edeceğine dair güvenini ifade etti.

BERLİN, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en büyük yabancı kimyasal yatırımcı firması olan Alman BASF, Çin'in güneyindeki Guangzhou Eyaleti Zhanjiang'da 10 milyar ABD doları tutarındaki entegre Verbund sahasının inşasıyla ülkeye olan taahhüdünü artırma kararının arkasında duruyor.

Verbund sahaları, birbiriyle yüksek oranda bağlantılı ürün akışlarına sahip kimyasal üretim sahalarıdır.

BASF İcra Kurulu Başkanı Martin Brudermueller Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Almanlar Çin'e saldırmayı bırakmalı ve kendilerine biraz özeleştirel bakmalı" dedi ve Berlin'deki hükümeti daha kapsamlı bir "direnç stratejisi" geliştirmeye çağırdı.

Brudermueller, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını sunarken, BASF'nin şirket için halihazırda önemli bir pazar olan Çin'de büyümesine devam edeceğine dair güvenini ifade etti.

BASF geçen ay, Zhanjiang'daki yeni Verbund tesisinin ilk fabrikasını açtı. Şirkete göre, özellikle Çin'in otomobil ve elektronik endüstrileri tarafından kullanılmak üzere yılda 60.000 ton mühendislik plastiği üretecek.

Brudermueller, "Genel olarak, Çin'deki işlerimizi genişletmenin avantajlı olduğu sonucuna vardık" dedi.

BASF, Eylül ayında yaptığı açıklamada, Zhanjiang Verbund sahasının 2030 yılında tamamlandığında, şirketin en büyük tesislerinden biri olacağını ve "hem Çin'de hem de küresel olarak sürdürülebilir üretimin rol modeli" olarak hizmet edeceğini belirtti.

Brudermueller, Zhanjiang'daki açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Çin'in pazar erişimini genişletme politikalarından yararlanıyoruz" diye konuştu. BASF, tesisin tamamına yenilenebilir kaynaklardan elektrik sağlamayı planlıyor ve 2025 yılına kadar yenilenebilir enerji kullanımında yüzde 100'e ulaşmayı hedefliyor.

Çarşamba günü açıklanan rakamlara göre, bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında BASF'nin Çin'deki satışları yıllık yüzde 5,8 artarak 9,2 milyar euroya (9,2 milyar ABD doları) ulaştı. Şirketin toplam satışları ise yüzde 15,6 artarak 68 milyar euroya ulaştı.

Şirketin faiz ve vergi öncesi kazancı (FAVÖK) ilk dokuz ayda hafif bir düşüşle 6,5 milyar euroya geriledi. Yüksek enerji ve hammadde fiyatları nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde kazançlar yüzde 29 düştü.

"2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana ekonomik ortamın önemli ölçüde zayıflamasına rağmen," 2022 mali yılı için tahminini düşürmeyen BASF satışların 86 milyar euro ile 89 milyar euro arasına yükselmesini bekliyor. (1 euro = 1 ABD doları)