Adana'dan İstanbul'a geldi, kardeşiyle aynı sonu yaşadı

28 yaşındaki Kasım Doğan bir arkadaşıyla buluşmak için bir süre önce Adana'dan İstanbul'a geldi. Doğan, arkadaşıyla Bahçehir'de Doğa Park Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda bir araya geldi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

İki arkadaşın görüşmesi devam ederken restorana giren şüpheliler, Doğan'ı kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan kurşunlar Doğan'ın vücudunun çeşitli bölgelerine isabet ederken şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Ağır yaralanan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Doğan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KARDEŞİYLE AYNI SONU PAYLAŞTI

Polis ekipleri ise, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Doğan'ın kardeşinin de yaklaşık bir buçuk sene önce Adana'da aynı şeklide uğradığı bir silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öğrenildi.