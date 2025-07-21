Bangladeş'in başkenti Dakka'da savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'in başkenti Dakka'da savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
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Bangladeş'in başkenti Dakka'da savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
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Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait savaş uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın kuzeyinde bulunan Uttara bölgesinde trajik bir olay yaşandı. Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI tipi bir savaş uçağı, Milestone Koleji'nin kampüsüne düştü. Kaza sırasında kampüste öğrencilerin de bulunduğu belirtildi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bangladeş Ordusu'nun Halkla İlişkiler Ofisi, uçağın orduya ait olduğunu doğrularken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yetkilisi Lima Khan, yaptığı ilk açıklamada kazada en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 60 kişi, Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsüne sevk edildi. Yetkililer, yaralıların büyük kısmının çocuk olduğunu, bazılarının durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

HÜKÜMETTEN KRİZ MÜDAHALESİ

Bangladeş'in geçici hükümet lideri Muhammed Yunus, olayın ardından hızlıca müdahale için gerekli tüm adımların atıldığını duyurdu. Yunus, "Bu ulus için derin bir üzüntü anıdır. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayın nedenini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma başlatıyoruz" dedi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti

TANIKLAR: UÇAK GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE BİNAYA ÇARPTI

Okulda öğretmenlik yapan Rezaul Islam, verdiği demeçte uçağın "doğrudan binaya çarptığını" söyledi. Olay anında okulda bulunan öğrencilerden biri de, "Uçak gözlerimin önünde binaya çarptı" sözleriyle yaşadıkları dehşeti dile getirdi.

ORDUDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bangladeş ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI eğitim uçağı 13:06'da (0706 GMT) havalanmış ve kısa süre sonra Uttara bölgesinde düşmüştür" ifadelerine yer verildi. Olayın kesin nedeni hakkında araştırma başlatıldığı belirtildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

nedense hep müslümanlar ve Müslüman ülkelerine ben anlayamadım Hristiyan olsaydık acaba onlara bir şey olmuyor üvey evlat atmiyiz

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Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

Boş iş dir Savaş uçağı yapmak. Doları yasaklarsan ABD sana dokunamaz.

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