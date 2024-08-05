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Bangladeş'te hareketli saatler! Konutu basılan başbakan, ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı

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Haftalardır devam eden ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği protestoların hedefindeki Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, hükümet karşıtı göstericilerin resmi konutuna baskın düzenlemesinin ardından ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı. Başbakan Hasina'nın görevinden istifa ettiğini duyuran Bangladeş ordusu, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Bangladeş'te, Başbakan Şeyh Hasina'nın askeri helikopterle ülkeden ayrıldığı bildirildi. Bangladeş ordusundan kaynaklara göre Başbakan Şeyh Hasina istifa etti ve ülkeden ayrıldı.

Hükümet karşıtı binlerce göstericinin Başbakan Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirilirken, ordu komutanı siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına tepki olarak başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşürken son üç haftada yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Bangladeş'te hareketli saatler! Konutu basılan başbakan, ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı

GÖSTERİLERDE 147 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamuda kontenjan kararının, Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunan bir grup öğrencinin 15 Temmuz'da başlattığı gösterilerde resmi rakamlara göre 147 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın ise bu gösterilerde en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı.

Bangladeş'te hareketli saatler! Konutu basılan başbakan, ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı

Hükümet, sokağa çıkma yasakları ve resmi tatillerle gösterileri kontrol altına almaya çalışıyor ancak kontenjana karşı çıkan protestocular, bu kez de hükümetin istifasını talep ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (26)

erkan yüksel:

artık fakırlesenn ınsanlarda tepkı gosterıyor..yakındır turkıyede kı ezılen ınsanların tepkı gostermesı..

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Kestanemi Çizdiler:

Asrın liderimiz 1000 odalı saraycığında misafir etsin hanım efendiyi. :)

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Savas Ozturk:

Türkiye’nin de bangladeşten farkı yok fakiri ultra fakir zengini ultra zengin

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HACER İlhan:

Sen o zaman direk oraya git. Memnun oluruz.

yanıt11
yanıt91
Savas Ozturk:

Boşu kes evladım

yanıt13
yanıt21
Selim Adanalı:

3.cü dünya savaşı çıksın artık tüm şartlar oluşmuş durumda

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Ebu Huzeyfe:

İlk sen kaçar saklanırsın

yanıt93
yanıt12
Pc Copat:

çıkarsa bu yazdıklarını yazacak bir internet olmayacak olursa da 20 katı fiyatını ödeyecek paran

yanıt27
yanıt4
dikduran adam:

GÜNEŞE SİLAH SIKARAK GÜNEŞ İLE DÜNYA SAVAŞINI ZATEN BAŞLATMIŞ OLDUNUZ

yanıt11
yanıt2
koray hüseyin kılıç:

yine müslüman ülke yine müslüman ülke başka bir şey yazmaya gerek yok

122
47
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