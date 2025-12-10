Sakarya'da 'Balkanlar, Yunanistan ve Ferizli' söyleşisi düzenlendi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde " Balkanlar, Yunanistan ve Ferizli" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Ferizli Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen söyleşide konuşan eski AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Osmanlı döneminde Balkan bölgesinden Sakarya ve Ferizli'ye mübadele yoluyla gelen nüfusun yerleşiminden bahsetti.

Sakarya'nın göçmen şehri olduğunu ifade eden İsen, katılımcılara Sakarya demografisi ve kültürü hakkında bilgi verdi.

İsen, Türklerin Balkan bölgesinde bıraktığı kültürel iz ve eserleri anlatan İsen, hala bölgede varlığını sürdüren Müslüman ve Türk nüfusuna karşı Türkiye'nin sorumluluğu bulunduğunu, iş adamları ve derneklerin bölgede daha fazla temasta bulunması gerektiğini ifade etti.

İsen, Balkan bölgesindeki devletlerin milli kültür bütünlüğünü sağlamak yerine bireysel milliyetçilik düşüncesiyle hareket ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün Balkanların en önemli hususiyeti mikro milliyetçi yaklaşımı. Hepsinin hedefi Büyük Bulgaristan, Büyük Makedonya, Büyük Sırbistan gibi devletler olma. Sırbistan'ın büyümesi demek ya Romanya küçülecek ya da Kosova ortadan kalkacak. Toprak belli, dolayısıyla bu mikro milliyetçi yaklaşımlarda bu bölgeye huzur gelmez."

Konuşmasının ardından çiçek ve hediye verilen İsen, "Yunanistan'da Türk İzleri" isimli kitabını da imzaladı.

Programa, Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, Söğütlü Kaymakamı Mehmet Göze, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı (STB) Mustafa Genç, Sakarya Kuzey Bölge Balkan ve Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ulu ve vatandaşlar katıldı.