Selin vurduğu Balıklıgöl'de hummalı çalışma! Kaybolduğu söylenen balıklardan da haber var

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle hastane, ev, işyeri, cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu. Sele teslim olan yerlerden biri de Dünyanın ilk ve tek doğal akvaryumu olan Balıklıgöl'dü. Selin vurduğu Balıklıgöl'de su çamur rengine dönüştü. Yaşanan olumsuzluklar sonrası Balıklıgöl'ü eski beraklığına kavuşması için çalışmalar yapılarak balıklara oksijen verilmeye başlandı.

BALIKLARIN OKSİJEN İHTİYACI KARŞILANIYOR

Dünya'nın ilk ve tek doğal akvaryumunu merak eden vatandaşlar ise Balıklıgöl'e gelerek balıkların durumunu gözlemledi. Yaşanan sel felaketinden dolayı çamur rengine dönüşen Balıklıgöl'de balıkların daha sağlıklı olabilmesi için temizlik ve oksijen ihtiyaçları karşılanıyor.

VATANDAŞLAR YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Vatandaşlar ise Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'e gelerek sağanak yağışın ardından balıkların durumunu gözlemleyerek yetkililer tarafından yapılan temizlik ve oksijen ihtiyaçlarının karşılanmasından memnun olduklarını ifade etti.

İşte Balıklıgöl'deki son görüntüler;