Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik deprem sonrası adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın geçtiği son bilgilere göre, Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. 9,23 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı, çevre illerde de büyük panik yaşanmasına neden oldu.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik sarsıntı şehri ve çevre illeri büyük paniğe sevk etmişti.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) geçtiği bilgilere göre, 10 Ağustos'tan beri artçıların devam ettiği Balıkesir'de bugün 4.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİĞE NEDEN OLDU

9.23 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de korku yarattı. Depremin ardından çok sayıda kullanıcının yaptığı paylaşımlarda yaşadıkları korku dolu anlara ilişkin yorum yaptığı görüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde;

DEPREM RİSK BELİRLEME İSTASYONU KURULACAK

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, ilçeye deprem risk belirleme istasyonu kurulacağını açıkladı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ı ziyaret eden Agalday, bölgede teknik ölçümler yapılacağını belirterek, "Sındırgı merkezde kuracağımız istasyonla depremleri sürekli izleyeceğiz. Balıkesir ve çevresindeki fay hatları büyük deprem potansiyeline sahip" dedi. Başkan Serkan Sak ise afetlere karşı dirençli bir ilçe için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Erdem Aksoy
