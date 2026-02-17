Haberler

Kara yolunda oluşan yarıkların nedeni deprem değil

Kara yolunda oluşan yarıkların nedeni deprem değil
Güncelleme:
Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Balıkesir-Savaştepe kara yolunun bir bölümünde yarıklar oluştu. Bölgeye gelen ekipler çalışmalarını sürdürürken trafik tek şeritten sağlanıyor.

Balıkesir- Savaştepe kara yolunun Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki yaklaşık 100 metrelik bir bölümünde sağanak nedeniyle yarıklar meydana geldi. Yoldaki bozulmayı gören sürücüler, durumu jandarma ve Karayolları ekiplerine bildirdi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Bölgeye gelen ekipler, yolda güvenliği sağladı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
