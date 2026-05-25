CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

Güncelleme:
Dün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan ve “Mücadeleyi Meclis’ten başlatıyorum” diyen Özgür Özel, TBMM'ye gelişinde yaptığı açıklamada, DEM Parti Heyeti ile görüşmesinin ardından, grup başkanvekilleri ve MYK üyeleriyle bundan sonraki süreci değerlendirecekleri bir toplantı yapacağına söyledi.

CHP lideri Özgür Özel, saat 13.30'da DEM Parti heyeti ile yapacağı görüşme için TBMM'ye geldi. Özel, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SÜRECİ DEĞERLENDİRECEĞİZMİ BİR TOPLANTI YAPACAĞIZ"

Özel, bugünkü programı ve Kurban Bayramı'nda nerede olacağının sorulması üzerine, "Bugün Meclis'teyiz. DEM Parti heyeti ziyaretimize gelecek. Onun dışında grup başkanvekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bunun dışında il dışından gelen, burada bulunan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var, onları kabul edeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız." dedi.

"BAYRAM PROGRAMI YAPMAMIŞTIK"

Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Bugün arkadaşlarla çalıştıktan sonra değerlendireceğiz. Çünkü bizim bayram süresince genel merkezde olma, genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Ama şimdi konuşacağız."

Kaynak: ANKA
