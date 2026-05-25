Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gençlere yönelik yürütülen projeler hakkında yaptığı kapsamlı açıklamada dikkat çeken mesajlar verdi. Çiçek, gençlerin spor, teknoloji, eğitim ve kültürel alanlarda desteklenmesi amacıyla çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Bir şehrin gerçek geleceği çocuklarının ve gençlerinin hayalleriyle kurulur” dedi.

Kayseri’de gençleri bağımlılıklardan korumak için büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Çiçek, güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü, diğer yandan ise gençleri yalnız bırakmamak adına sosyal projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

67 SPOR OKULUNDA 17 BİN LİSANSLI SPORCU

Projelerin merkezinde ERVA Spor Okulları’nın bulunduğunu belirten Çiçek, “Her mahallede spor okulu açacağız” hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti. Şu ana kadar kent genelinde 67 spor okulunun açıldığını kaydeden Çiçek, bu okullarda toplam 17 bin lisanslı sporcunun aktif olarak eğitim aldığını açıkladı.

Spor okullarının tüm giderlerinin sponsorlar tarafından karşılandığını vurgulayan Çiçek, çocuklardan hiçbir ücret alınmadığını, spor ekipmanları ve kıyafetlerin ücretsiz dağıtıldığını belirtti. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası turnuvalara katılımının da sponsor desteğiyle sağlandığını ifade eden Çiçek, projede 350 antrenör, öğretmen, eğitmen, psikolojik danışman ve akademisyenin görev yaptığını söyledi.

GENÇLER TEKNOLOJİYLE BULUŞUYOR

Kayseri’de yürütülen bir diğer önemli çalışmanın ise GÖKTİM Akademileri olduğunu belirten Çiçek, teknolojiye ilgi duyan ve mühendis olmayı hedefleyen gençlere yönelik atölyeler kurduklarını açıkladı.

Projede kullanılan tüm ekipmanların sponsor iş insanları tarafından karşılandığını ifade eden Çiçek, GÖKTİM Akademileri’nin valilik himayesinde; Melikgazi Kaymakamlığı, Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi iş birliğiyle yürütüldüğünü kaydetti.

KÜLTÜR VE EĞİTİM PROJELERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Gökmen Çiçek, yalnızca spor ve teknoloji alanında değil; sosyal bilimler, edebiyat, sosyoloji ve felsefeye ilgi duyan gençlere yönelik de projeler geliştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda yürütülen Marifet Mektebi ve Mektep Melikgazi projeleriyle geleceğin mütefekkir ve münevverlerini yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Çiçek, Marifet Mektebi’nin Talas Kaymakamlığı ve Talas Belediyesi iş birliğiyle sürdürüldüğünü aktardı.

Projede il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yanı sıra Erciyes Üniversitesi’nin de önemli paydaşlardan biri olduğunu belirten Çiçek, öğrencilerin profesörler, doçentler, yazarlar ve fikir insanlarıyla bir araya getirildiğini dile getirdi. Çiçek, bu projelerin de sponsor ve hamiler tarafından desteklendiğini ifade etti.

“SUÇA BULAŞAN ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Kayseri’de dezavantajlı gençlere yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Gökmen Çiçek, “Sensiz Olmaz” projesiyle erken yaşta suça karışan çocukların topluma yeniden kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Projenin Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda; Kocasinan Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü desteğiyle yürütüldüğünü belirten Çiçek, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin de projeye önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN EN DONANIMLI MERKEZLERİNDEN BİRİ”

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele kapsamında Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı rehabilitasyon merkezlerinden birinin Kayseri’de hayata geçirildiğini açıklayan Çiçek, merkezin Yeşilay tarafından işletildiğini söyledi.

Merkezde gençlerin yeniden hayata tutunduğunu ifade eden Çiçek, “Bir gencin hayatına dokunmak, bir ülkenin geleceğini değiştirmektir” dedi.

Vali Gökmen Çiçek, gençlere yönelik yürütülen tüm projelerde emeği bulunan akademisyenlere, sponsorlara, hamilere ve proje ekiplerine teşekkür ederek, “Hiçbir çocuğumuzu yalnız bırakmamak adına büyük bir mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı.

