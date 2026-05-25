Montella, Arda Güler kararını verdi

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım’da sakatlık gelişmeleri teknik heyeti düşündürürken Arda Güler’den gelen haber moralleri yükseltti.

MONTELLA ÜST ÜSTE ŞOK YAŞADI

A Milli Takım’da önce Kenan Yıldız ardından da Kerem Aktürkoğlu’ndan gelen sakatlık haberleri teknik heyette endişe yarattı. Kerem Aktürkoğlu’nun antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

KEREM HAZIRLIK MAÇLARINDA YOK

Sabah’ın haberine göre Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu’nu hazırlık maçlarında riske atmama kararı aldı. Milli futbolcunun İstanbul etabındaki maçlarda forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

KENAN YILDIZ’A ÖZEL PROGRAM

Sakatlığı bulunan bir diğer isim Kenan Yıldız için de özel çalışma programı uygulanacağı aktarıldı. Teknik heyetin genç yıldızın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

ARDA GÜLER’DEN İYİ HABER

A Milli Takım’da en sevindirici gelişme ise Arda Güler cephesinde yaşandı. Tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlediği ve milli yıldızın tamamen iyileştiği belirtildi.

MONTELLA KARARINI VERDİ

Haberde Vincenzo Montella’nın, hazırlık maçlarından itibaren Arda Güler’e ilk 11’de forma vermeyi planladığı ifade edildi. Milli yıldızın kamp çalışmalarına sağlıklı şekilde katılacağı öğrenildi.

FUTBOLCULARA ÖZEL UYARI

Yaşanan sakatlıkların ardından Montella’nın oyuncularla özel görüşme yaptığı belirtildi. İtalyan teknik adamın futbolculara en ufak ağrı hissetmeleri halinde kendilerini zorlamadan sağlık ekibine başvurmalarını söylediği aktarıldı.

MİLLİLERİN MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takım, 1 Haziran’da İstanbul’da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip daha sonra ABD’de Venezuela ile hazırlık maçına çıkacak.