Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Galatasaray’da Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmeleri sürerken Arjantinli yıldızla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetime sunduğu raporun detayları ortaya çıktı.

YABANCI KURALI SONRASI FREN

TFF’nin yabancı kuralını 10+4 olarak açıklamasının ardından Galatasaray’ın Mauro Icardi konusunda geri adım attığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin yüksek maliyet nedeniyle transfer planlamasını yeniden gözden geçirdiği belirtildi.

GALATASARAY’IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre Galatasaray, yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan Mauro Icardi için 4 milyon euroluk bütçe ayırdı. Arjantinli golcüye resmi teklifin iletildiği ve cevap beklendiği aktarıldı.

ICARDI’NİN TALEBİ 7 MİLYON EURO

Mauro Icardi cephesinin ise yıllık 7 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme istediği konuşuluyor. Yıldız futbolcunun menajerinin de Galatasaray’ın teklif ettiği rakamı düşük bulduğu ifade edildi.

OKAN BURUK’TAN DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Sabah’ın haberine göre Teknik Direktör Okan Buruk’un Mauro Icardi için yönetime “Kalmalı” şeklinde net bir rapor vermediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından yönetimin teklif artırma konusunda geri planda kaldığı öne sürüldü.

DURSUN ÖZBEK TEKLİFİ REVİZE ETMEYECEK

Haberde Başkan Dursun Özbek’in mevcut şartlar altında Mauro Icardi’ye yapılan teklifin yükseltilmesini düşünmediği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

GÖZLER ICARDI’DEN GELECEK KARARDA

Galatasaray taraftarları Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Arjantinli yıldızın önümüzdeki günlerde kararını netleştirmesi bekleniyor.