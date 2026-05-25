Haberler

Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’da Mauro Icardi ile sözleşme görüşmeleri sürerken, Okan Buruk’un Arjantinli yıldız için yönetime “Kalmalı” şeklinde net bir rapor vermediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların teklif artırmaya sıcak bakmadığı iddia edildi.

Galatasaray’da Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmeleri sürerken Arjantinli yıldızla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetime sunduğu raporun detayları ortaya çıktı.

YABANCI KURALI SONRASI FREN

TFF’nin yabancı kuralını 10+4 olarak açıklamasının ardından Galatasaray’ın Mauro Icardi konusunda geri adım attığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin yüksek maliyet nedeniyle transfer planlamasını yeniden gözden geçirdiği belirtildi.

GALATASARAY’IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre Galatasaray, yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan Mauro Icardi için 4 milyon euroluk bütçe ayırdı. Arjantinli golcüye resmi teklifin iletildiği ve cevap beklendiği aktarıldı.

ICARDI’NİN TALEBİ 7 MİLYON EURO

Mauro Icardi cephesinin ise yıllık 7 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme istediği konuşuluyor. Yıldız futbolcunun menajerinin de Galatasaray’ın teklif ettiği rakamı düşük bulduğu ifade edildi.

OKAN BURUK’TAN DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Sabah’ın haberine göre Teknik Direktör Okan Buruk’un Mauro Icardi için yönetime “Kalmalı” şeklinde net bir rapor vermediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından yönetimin teklif artırma konusunda geri planda kaldığı öne sürüldü.

DURSUN ÖZBEK TEKLİFİ REVİZE ETMEYECEK

Haberde Başkan Dursun Özbek’in mevcut şartlar altında Mauro Icardi’ye yapılan teklifin yükseltilmesini düşünmediği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

GÖZLER ICARDI’DEN GELECEK KARARDA

Galatasaray taraftarları Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Arjantinli yıldızın önümüzdeki günlerde kararını netleştirmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı

Gözaltına alınan Serenay'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Planı bambaşka! Bu iddia doğruysa CHP'de taşlar yerinden oynar
Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda '5 lira' detayı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Eskişehir'de kaybolan 15 yaşındaki küçük kızdan iyi haber

Şehir alarma geçmişti! Kaybolan 15 yaşındaki Yağmur'dan iyi haber
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var